"Мисс Мира-2016" состоялся в США. Победительницей стала представительница Пуэрто-Рико - 19-летняя красавица-брюнетка Стефани Дел Валле.

Финал конкурса "Мисс Мира-2016" прошел 18 декабря в американском городе Оксен-Хилл (штат Мэриленд).

Всего в конкурсе "Мисс Мира-2016" принимали участие 117 девушек, среди них была и россиянка, но она не попала в финал. Россию представляла 18-летняя Яна Добровольская из Тюмени, которая апреле победила на конкурсе "Мисс Россия-2016".

До финала "Мисс Мира-2016" дошли 20 девушек, а в супер-финал пробились пятеро - это представители экзотических стран - Пуэрто-Рико, Индонезии, Доминиканы, Кении и Филиппин.

В итоге первой вице-мисс мира стала гражданка Доминиканской Республики Яритза Мигелина Рейес Рамирес, второй - жительница Индонезии Наташа Маннуэла.

В топ-20 "Мисс Мира-2016" вошли представительницы в том числе и европейских стран - Венгрии, Словакии, Бельгии, Франции, а также Индии, Бразилии, Австралии, США, Кореи, Ганы, Японии, Таиланда и островов Кука.

Конкурс "Мисс Мира" был проведен впервые в Великобритании в 1951 году и является одним из старейших международных конкурсов красоты.