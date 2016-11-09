Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в женском одиночном фигурном катании итальянка Каролина Костнер объявила, что ее новым тренером стал Алексей Мишин, сообщает агентство АП.

Итальянская фигуристка при подготовке к сезону-2016/2017 провела несколько сборов вместе с группой прославленного российского специалиста.

Команда Костнер сообщила, что спортсменка выступит на турнире серии "Челленджер" Golden Spin, который пройдет 7-10 декабря в Загребе, а также примет участие в чемпионате Италии 14-16 декабря.

– Я по-человечески согласился ей помочь, – рассказал "Р-Спорт" Мишин. – Она очень добросовестно работает, и ее намерения выступать на профессиональном уровне ограничиваются не одним сезоном, а более долгим периодом.

Напомним, что в январе 2015 года Костнер была дисквалифицирована на один год и четыре месяца за то, что при ее содействии олимпийский чемпион 2008 года в спортивной ходьбе на 50 километров, а также ее бывший возлюбленный Алекс Швацер нарушил антидопинговые правила. Впоследствии срок наказания сократили, и фигуристке было позволено вернуться на лед 1 января этого года.