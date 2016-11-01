На сайте Театра наций Миронов написал: "Я с ним согласен и целиком разделяю его тревогу".

Известный актёр считает, что "всё время возникают угрозы по отношению к деятелям искусства" со стороны тех, кто "самозвано берёт на себя миссию защитников якобы нравственности и традиций".

Также Миронов предложил деятелям искусства объединиться в неформальное профессиональное сообщество, куда должны войти люди с безупречной репутацией. "Нужно, чтобы общество в каждой сфере деятельности научилось опираться на ответственных профессионалов, а не на праздных невежд, ряженых и самозваных блюстителей морали", – убеждён актёр.

Напомним, ранее Константин Райкин выразил обеспокоенность попытками оказать давление на театр и искусство. Но его мнение вызвало странную реакцию Кремля, Минкультуры, байкера Александра Залдостанова и главы Чечни Рамзана Кадырова.

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