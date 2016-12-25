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Мир скорбит над авиакатастрофой вблизи Сочи

  • Давид Абабеков

Слова поддержки звучат со всех уголков Земли

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Лидеры и высокопоставленные чиновники государств со всего мира выразили соболезнования народу России в связи с трагедией вблизи Сочи: в потерпевшем крушение в Чёрном море самолёте находились 92 человека.

Слова поддержки выразили:

  • Президент республики Беларусь Александр Лукашенко

  • Президент Сербии Томислав Николич и премьер-министр страны Александр Вучич

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны страны Фикри Ышик

  • Министр внутренних дел Италии Анджелино Алфано

  • Посол США в России Джон Теффт

  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД страны Франк-Вальтер Штайнмайер

  • МИД Испании

  • Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд

  • Президент Молдавии Игорь Додон

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди

— Индия скорбит вместе с Россией над трагической потерей жизней российских военнослужащих в сегодняшней авиакатастрофе, — написал Моди в своём аккаунте в Twitter.

  • Официальный представитель МИД Пакистана Нафис Закария

— Руководство и люди Пакистана выражают искренние соболезнования правительству и людям России в связи с трагической авиакатастрофой, в которой погибли все, кто был на борту, — написал Закария в своём аккаунте в Twitter.

— Наши молитвы со скорбящими семьями. Мы поддерживаем россиян, которые скорбят над этой непоправимой потерей, — добавил чиновник.

  • Президент Сирии Башар Асад
  • Президент Греции Прокопис Павлопулос
  • Президент Армении Серж Саргсян
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев
  • Президент Чехии Милош Земан
  • Секретариат Шанхайской организации сотрудничества
  • Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Игорь Плотницкий

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