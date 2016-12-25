Мир скорбит над авиакатастрофой вблизи Сочи

Лидеры и высокопоставленные чиновники государств со всего мира выразили соболезнования народу России в связи с трагедией вблизи Сочи: в потерпевшем крушение в Чёрном море самолёте находились 92 человека.
Слова поддержки выразили:
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Президент республики Беларусь Александр Лукашенко
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Президент Сербии Томислав Николич и премьер-министр страны Александр Вучич
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны страны Фикри Ышик
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Министр внутренних дел Италии Анджелино Алфано
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Посол США в России Джон Теффт
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД страны Франк-Вальтер Штайнмайер
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МИД Испании
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Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд
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Президент Молдавии Игорь Додон