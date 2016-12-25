Мир скорбит над авиакатастрофой вблизи Сочи

Лидеры и высокопоставленные чиновники государств со всего мира выразили соболезнования народу России в связи с трагедией вблизи Сочи: в потерпевшем крушение в Чёрном море самолёте находились 92 человека.

— Индия скорбит вместе с Россией над трагической потерей жизней российских военнослужащих в сегодняшней авиакатастрофе, — написал Моди в своём аккаунте в Twitter.

Официальный представитель МИД Пакистана Нафис Закария

— Руководство и люди Пакистана выражают искренние соболезнования правительству и людям России в связи с трагической авиакатастрофой, в которой погибли все, кто был на борту, — написал Закария в своём аккаунте в Twitter.

— Наши молитвы со скорбящими семьями. Мы поддерживаем россиян, которые скорбят над этой непоправимой потерей, — добавил чиновник.