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Обновлено : Сегодня 18:23
- Опубликовано : Сегодня 17:45

Мир после 11 сентября: Военные вторжения, как в Афганистане и Ираке, не делают мир безопасным

  • Юлия Изосимова

15 лет назад в Нью-Йорке произошёл один из ужаснейших терактов в истории США и человечества

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11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолёта. Два из них они направили в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий авиалайнер был направлен в здание Пентагона, а четвёртый упал в поле в Пенсильвании. 

В терактах 9/11 (так именуют события 11 сентября 2001 года, так как в западной традиции в дате сначала пишется месяц, а затем число), ответственность за которые лежит на группировке «Аль-Каида»*, погибли 2996 человек, свыше 6000 получили ранения.

Лидер «Аль-Каиды»* Усама бен Ладен спланировал нападение с намерением навсегда изменить историю, концентрируя внимание на символической цели – экономической, военной и исполнительной власти. Это событие посеяло страх в западном обществе и спровоцировало конфликт в Афганистане. 

Несмотря на то что в Нижнем Манхэттене, пострадавшем больше всего от разрушительных ударов, на месте башен-близнецов теперь строятся новые торговые центры, гостиницы и рестораны, трагедию помнят по всему миру. 

«Это событие стало переломным моментом для тех, кто хочет создавать разные формы доминирования радикального исламизма в мире. Некоторые видели в теракте 9/11 основную причину давления на исламских боевиков по всему миру. Другие считали этот теракт триумфом радикального исламизма, доказательством его окончательной победы, – говорит Metro Герберт Ф. Тинсли, специалист из Национального консорциума по изучению терроризма и средств противодействия терроризму. – Если бы 15 лет назад 11 сентября не произошёл теракт, чувство ликования, которое выражают некоторые исламисты, возможно, не было бы столь заразительным. По сути, было бы меньше радикалов и джихадистских новобранцев, готовых вершить насилие». 

Спустя 15 лет после теракта активность джихадистов находится на пике во главе с новым «лидером» –  «Исламским государством» (ИГИЛ)*. Почти ежедневно эта воинствующая группировка фигурирует в заголовках новостей в связи с актами жестокости, которые боевики совершают по отношению к мирным жителям и на Ближнем Востоке, и в Европе.  

«Сейчас радикальные исламисты вершат террор на регулярной основе. Но разница между событиями 11 сентября и другими терактами лишь в масштабе, – говорит Metro Джозеф Фитзанакис, доцент Университета Прибрежной Каролины и эксперт по борьбе с терроризмом. – Отстраняясь от колоссального количества жертв, этот теракт приостановил работу в экономическом секторе США более чем на неделю. Некоторые её части, как, например, коммерческая авиация, до сих пор восстанавливаются. После тех событий мир стал гораздо более непредсказуемым местом». 

Вслед за трагедией 9/11 от жесточайших  терактов пострадало несколько других крупных городов: взрывы пригородных электропоездов в Мадриде в 2004 году, теракты в лондонском метро и в автобусе в 2005 году, взрывы в Московском метрополитене в 2010-м, а также недавняя серия террористических атак на национальном стадионе Stade de France, в ресторанах и концертном зале Bataclan в Париже в ноябре 2015 года. 

Существует версия, что террористические сети в Европе сейчас планируют гораздо большую атаку. По словам европейских чиновников, с трагических событий прошлого года во Франции, в которых погибло 130 человек и было ранено 352, боевики ИГИЛ * начали обдуманную террористическую кампанию. 

«Есть надежда на то, что Ев росоюз отнесётся к этой угрозе очень серьёзно и будет продолжать предпринимать меры для защиты своих граждан», – говорит Герберт Ф. Тинсли. 

Но, по мнению экспертов, предотвращение всех атак такого рода практически невыполнимая задача. 

«В долгосрочной перспективе вероятность повтора событий 11 сентября близится к 100 процентам, – поясняет Джозеф Фитзанакис. – Эти атаки нельзя полностью предотвратить. Можно только снизить их количество за счёт тщательной работы полиции и разведки. Как выяснилось после событий 11 сентября, крупномасштабные военные вторжения не делают мир более безопасным местом. Необходимо тщательно планировать более мелкие и точные операции, которые нейтрализуют угрозу без дестабилизации целых регионов, как это было сделано в Ираке и Афганистане». 

Оригинальный текст – Дмитрий Беляев 

Вопрос – ответ
Всё может поменяться за одно мгновение

Чему вы научились, пережив те события?

Дважды за утро 11 сентября я был готов умереть. Тем не менее мне было предначертано жить. С тех пор каждый день я воспринимаю как подарок. Если я умру завтра, значит у меня было 15 лет дополнительного времени, о котором я и не мог мечтать. То есть я могу сказать, что больше не боюсь смерти. Всё, что вы планируете, может измениться в одно мгновение. Этот день научил меня ценить всё, что я имею, ведь вы никогда не знаете, когда вы этого лишитесь.

Оправдывают ли события 11 сентября войны в Ираке и Афганистане, по-вашему?

Это, определённо, оправдывает войну в Афганистане. Именно там планировалась атака, там же было дозволено укрыться преступникам. Из-за масштаба и цели атаки мы не могли оставить её без ответа, без крупномасштабной реакции. Но события
11 сентября не оправдывают войну в Ираке. Не поймите меня неправильно, Саддам Хусейн не был святым. Но у нас не было оснований утверждать, что теракты 11 сентября оправдывают вторжение в Ирак. И что ещё хуже, эта военная операция отняла военные ресурсы, которые мы могли использовать в Афганистане. В любом случае ведение обеих войн было катастрофой.

Как вы думаете, есть вероятность, что это повторится?

У меня нет в этом сомнений. Мы всегда будем находиться под прицелом и не сможем быть всегда в безопасности. И даже если мы найдём методы обезопасить себя ещё больше, террористы найдут способы обойти и их. Просто взгляните на Всемирный торговый центр, после атаки в 1993 году (в подземном гараже Северной башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке взорвался заминированный грузовик) это место было настоящей крепостью. Были установлены барьеры, которые защищали торговый комплекс от заминированных грузовиков. Здание жёстко охранялось, и террористы не могли в него проникнуть. В нём постоянно находились сотрудники правоохранительных органов с собаками-сапёрами, мы просто не могли себе представить лучшего уровня защиты. Тем не менее террористы нашли способ. Это так же, как если вы ставите сигнализацию в вашем доме, это не делает его защищённым от грабителей на 100%, просто усложняет им задачу. То же самое и с терроризмом: если наши враги хотят причинить нам вред, в конце концов они найдут способ.

Брендан Челлис

50-летний системный администратор, ставший очевидцем событий 11 сентября во Всемирном торговом центре

Теории заговора

Помимо официальной, существуют и другие версии, согласно которым в терактах 11 сентября могли быть задействованы правительство США, Саудовская Аравия и «Моссад».

•    О терактах было известно на фондовом рынке. За несколько дней до них увеличились объёмы торгов, ориентированных на вероятное падение котировок акций United Airlines и American Airlines, самолёты которых были захвачены террористами.

•    Саудовцы были эвакуированы из Нью-Йорка до нападения.

•    Был дан отбой объектам ПВО.

•    Башни-близнецы были уничтожены путём контролируемого правительством взрыва.

•    Один из четырёх чёрных ящиков был уничтожен.

•    Бен Ладен отрицает причастность «Аль-Каиды»*.

•    Cценарий был осуществлён агентами израильского «Моссада» или людьми из правительства США, которые хотели найти предлог для вторжения Америки в Афганистан, Ирак и Иран, или так называемым секретным мировым правительством.

Вопрос – ответ
Это была случайность

Существует много теорий заговора вокруг событий 11 сентября. Может ли какая-нибудь из них быть правдой?

Есть масса доказательств, подтверждающих, что Усама бен Ладен организовал атаку на США в связи с агрессией США по отношению к исламскому миру. У нас есть свидетельства организаторов взрыва.

Почему те теракты до сих пор настолько значимы, если нападения исламистов происходят ежедневно по всему миру?

По той причине, что теракт был нацелен в самое сердце США – самой мощной политической, военной и экономической силы в мире – и привёл к массовым человеческим жертвам. В США события того дня называют поворотным моментом в международной политике.

Опасно ли «Исламское государство»?*

Да. Эта группировка так же опасна, как и «Аль-Каида»*, если не больше. «Исламское государство»* совершило ужасные теракты в Европе, мы их недооцениваем. 

Террористы угрожают совершить теракт, подобный 9/11 снова? Должны ли мы быть готовы к этому?

До сих пор, несмотря на угрозы «Аль-Каиды»* и других группировок, террористам этого сделать не удавалось. В некотором смысле события 11 сентября 2001 года были случайностью. Сам бен Ладен признавался, что ему повезло. Но это вовсе не означает, что атаки такого масштаба не могут повториться. Для того чтобы их предотвратить, правительствам разных стран важно обмениваться разведывательной информацией. У терроризма нет ни религии, ни культуры; это зараза, которая может нанести удар в любом месте и в любое время. Человечество должно объединиться, чтобы найти реальное решение проблемы в условиях, когда подпитываются нигилистические настроения в обществе.

Фаваз Джерджес

эксперт по Ближнему Востоку, профессор международных отношений в Лондонской школе экономики и автор книги «ИГИЛ*: История»

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*Запрещённые в России террористические группировки. 

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