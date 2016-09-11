Мир после 11 сентября: Военные вторжения, как в Афганистане и Ираке, не делают мир безопасным

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолёта. Два из них они направили в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий авиалайнер был направлен в здание Пентагона, а четвёртый упал в поле в Пенсильвании.

В терактах 9/11 (так именуют события 11 сентября 2001 года, так как в западной традиции в дате сначала пишется месяц, а затем число), ответственность за которые лежит на группировке «Аль-Каида»*, погибли 2996 человек, свыше 6000 получили ранения.

Лидер «Аль-Каиды»* Усама бен Ладен спланировал нападение с намерением навсегда изменить историю, концентрируя внимание на символической цели – экономической, военной и исполнительной власти. Это событие посеяло страх в западном обществе и спровоцировало конфликт в Афганистане.

Несмотря на то что в Нижнем Манхэттене, пострадавшем больше всего от разрушительных ударов, на месте башен-близнецов теперь строятся новые торговые центры, гостиницы и рестораны, трагедию помнят по всему миру.

«Это событие стало переломным моментом для тех, кто хочет создавать разные формы доминирования радикального исламизма в мире. Некоторые видели в теракте 9/11 основную причину давления на исламских боевиков по всему миру. Другие считали этот теракт триумфом радикального исламизма, доказательством его окончательной победы, – говорит Metro Герберт Ф. Тинсли, специалист из Национального консорциума по изучению терроризма и средств противодействия терроризму. – Если бы 15 лет назад 11 сентября не произошёл теракт, чувство ликования, которое выражают некоторые исламисты, возможно, не было бы столь заразительным. По сути, было бы меньше радикалов и джихадистских новобранцев, готовых вершить насилие».

Спустя 15 лет после теракта активность джихадистов находится на пике во главе с новым «лидером» – «Исламским государством» (ИГИЛ)*. Почти ежедневно эта воинствующая группировка фигурирует в заголовках новостей в связи с актами жестокости, которые боевики совершают по отношению к мирным жителям и на Ближнем Востоке, и в Европе.

«Сейчас радикальные исламисты вершат террор на регулярной основе. Но разница между событиями 11 сентября и другими терактами лишь в масштабе, – говорит Metro Джозеф Фитзанакис, доцент Университета Прибрежной Каролины и эксперт по борьбе с терроризмом. – Отстраняясь от колоссального количества жертв, этот теракт приостановил работу в экономическом секторе США более чем на неделю. Некоторые её части, как, например, коммерческая авиация, до сих пор восстанавливаются. После тех событий мир стал гораздо более непредсказуемым местом».

Вслед за трагедией 9/11 от жесточайших терактов пострадало несколько других крупных городов: взрывы пригородных электропоездов в Мадриде в 2004 году, теракты в лондонском метро и в автобусе в 2005 году, взрывы в Московском метрополитене в 2010-м, а также недавняя серия террористических атак на национальном стадионе Stade de France, в ресторанах и концертном зале Bataclan в Париже в ноябре 2015 года.

Существует версия, что террористические сети в Европе сейчас планируют гораздо большую атаку. По словам европейских чиновников, с трагических событий прошлого года во Франции, в которых погибло 130 человек и было ранено 352, боевики ИГИЛ * начали обдуманную террористическую кампанию.

«Есть надежда на то, что Ев росоюз отнесётся к этой угрозе очень серьёзно и будет продолжать предпринимать меры для защиты своих граждан», – говорит Герберт Ф. Тинсли.

Но, по мнению экспертов, предотвращение всех атак такого рода практически невыполнимая задача.

«В долгосрочной перспективе вероятность повтора событий 11 сентября близится к 100 процентам, – поясняет Джозеф Фитзанакис. – Эти атаки нельзя полностью предотвратить. Можно только снизить их количество за счёт тщательной работы полиции и разведки. Как выяснилось после событий 11 сентября, крупномасштабные военные вторжения не делают мир более безопасным местом. Необходимо тщательно планировать более мелкие и точные операции, которые нейтрализуют угрозу без дестабилизации целых регионов, как это было сделано в Ираке и Афганистане».

Оригинальный текст – Дмитрий Беляев