Мир отмечает 70-летие Фредди Меркьюри

День рождения Фредди Меркьюри фанаты и коллеги музыканта решили отпраздновать масштабно. В честь юбилея на стене дома исполнителя появилась мемориальная табличка, свидетельствующая о том, что там проживал знаменитый вокалист группы Queen. На ней гордо выгравировано: "Фредди Меркьюри (Фред Балсара). Годы жизни 1946 — 1991. Певец и композитор жил здесь". Церемонию открытия таблички, которая прошла 1 сентября, возглавил коллега музыкальной звезды Брайан Мэй.

Сегодня знаменитому британскому исполнителю, вокалисту рок-группы Queen Фредди Меркьюри могло исполниться 70 лет. Его яркий образ до сих пор остаётся в памяти любителей рока, а знаменитые во всём мире композиции всё ещё продолжают пользоваться популярностью даже у молодого поколения, родившегося после смерти певца.

Необычный подарок сделал исполнителю и Центр малых планет Международного астрономического союза, который в честь Меркьюри переименовал астероид. Теперь можно смело говорить, что британский певец поднялся к звёздам после своей смерти. Космический объект под именем 17473 Фреддимеркьюри располагается сейчас в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

На смертном одре солист Queen просил сохранить в тайне место его захоронение, но фанатов это не могло остановить. В 2013 году на лондонском кладбище Kensal Green поклонники группы отыскали его могилу и сегодня она превратилась в место паломничества любителей творчества Меркьюри. В день рождения музыканта там появилось целое море цветов и свечей.

Напомним, что британский музыкант родился в Занзибаре и родители назвали его Фаррух Булсара. Лишь в школе его имя стало медленно превращаться в Фредди, что и стало со временем его псевдонимом. В 1972 году Фредди уже получил вторую часть псевдонима – Меркьюри, что означает на английском Меркурий и ртуть.



С новым именем он постепенно стал взбираться на пьедестал славы, с которого не сошёл до сих пор. Его песня We Are The Champions всё ещё остаётся гимном спортивных болельщиков, а We Will Rock You с её синхронным притоптыванием и похлопыванием неизвестна только отшельникам, спрятавшимся глубоко в лесах.