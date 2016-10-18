реклама
Обновлено : Сегодня 20:38
- Опубликовано : Сегодня 20:31

Мир отдаёт свои голоса Хиллари Клинтон

  • Юлия Изосимова

До выборов в США осталось три недели. Накал страстей зашкаливает

Предстоящие выборы настолько захватили жителей США, что даже на футбольные матчи болельщики надевают маски Дональда Трампа и Хиллари Клинтон

Предстоящие выборы настолько захватили жителей США, что даже на футбольные матчи болельщики надевают маски Дональда Трампа и Хиллари Клинтон

AFP

Фото:

Организация WikiLeaks во вторник опубликовала десятую порцию электронных писем Джона Подесты, главы избирательного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. 

Самыми яркими посланиями в переписке стали обсуждения сотрудниками и ближайшими соратниками Клинтон её личных качеств и порой неадекватного поведения. 

Также в материалах Wikileaks есть информация о том, что избирательный штаб Клинтон получал крупные гонорары от Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley и лоббистских групп с Уолл-стрит, с которыми она в ходе своей избирательной кампании обещала бороться.

– Я сильно сомневаюсь, что публикация переписки Хиллари Клинтон и её избирательного штаба повлияет на результаты выборов, – говорит Metro Флетчер Макклеллан, американский политолог из университета Элизабеттауна.  – Людей больше смущают компроматы на Трампа. 

Подтверждением выше- сказанному являются и результаты опроса, проведённого ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN. Исследователи задали вопрос респондентам из 45 стран мира: «Если бы Вы голосовали на президентских выборах в США, то за кого Вы бы отдали свой голос?» 

За Хиллари Клинтон впроголосовали бы 59% опрошенных. Дональд Трамп получил поддержку 25% респондентов. 

Как выяснилось, наиболее популярна Хиллари Клинтон в Финляндии (86%), Португалии (85%) и в Южной Корее (81%). А вот Трамп – в Китае (44%), США (41%) и России (33%). 

Цифра
57%

россиян не смогли отдать предпочтение какому-либо из кандидатов на выборах в США. Это говорит о том, что наших соотечественников исход американских выборов не очень-то и волнует.  

Стоит отметить, что после публикации писем Хиллари Клинтон и главы её штаба основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который живёт в посольстве Эквадора в Лондоне, отключили Интернет.

«Одно из правительств намеренно перекрыло доступ Джулиана Ассанжа в Интернет, – говорится в Twitter-аккаунте WikiLeaks. – Мы задействовали заранее заготовленный план на случай непредвиденных обстоятельств».

Никаких подробностей относительно того, был ли отключён от Сети только компьютер Ассанжа или всё эквадорское диппредставительство, не приводилось. Пока неизвестно, восстановлен ли доступ в Интернет австралийцу в настоящее время.

Еще на тему Главные новости

Metro узнало, в чём политики видят счастье

Metro узнало, в чём политики видят счастье

Они его ищут в самых разных сферах жизни
 
В Британии и США опасаются начала войныЗаказчик убийства Моторолы установлен: фото с места преступления [1 Фото]В Московском зоопарке открылась выставка гигантских роботов-насекомых [1 Фото]

Самое популярное

Фото Анны Семенович с маленькой грудью взорвало Интернет18Фото

Фото Анны Семенович с маленькой грудью взорвало Интернет
 
Ксения Собчак родила. К такому выводу пришли пользователи соцсетей, увидев на днях это фото. 19Фото

Ксения Собчак выложила в Сеть фото без животика

"Ксения Собчак родила", – радостно сообщают друг другу новость пользователи в Инстаграме. Дело в том, что на днях на страничке теледивы появилась её фотография без животика.  Ксения Собчак родила ребенка: Однако, радость поклонников была недолгой. Вскорости на своей странице Ксения Собчак выложила новое фото, подтверждающее присутствие симпатичного пузика. Напомним, светская львица сначала долго скрывала свое интересное положение. Это сильно подогрело интерес публики к её персоне. И даже когда...
 
Эксперты оценили таланты 4-летней девочки-полиглота Беллы Девяткиной

Эксперты оценили таланты 4-летней девочки-полиглота Беллы Девяткиной

Она стала настоящей звездой шоу "Удивительные люди"
 
МЧС предупреждает о гололёде и заморозках в Петербурге3Фото

МЧС предупреждает о гололёде и заморозках в Петербурге

Петербуржцев предупредили о резком похолодании в городе. С обращением к горожанам выступили специалисты МЧС Петербурга. "По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 19 октября температура воздуха ночью составит  -1...+1 гр., в окрестностях до -4 гр., днем столбик термометра повысится до +4...+6 гр.  Местами возможна гололедица", - сообщают в пресс-службе ведомства. Добавим, пока снега в городе не ожидается. Но в ближайшие дни понижение температуры продолжится и холодно будет и в дневные часы. К...
 
Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция. ЦСКА (Россия) - "Монако" (Франция) 18 октября 2016 года4Фото

Матч ЦСКА-"Монако" 18.10.2016: прогнозы дают эксперты

Матч ЦСКА-"Монако": прогнозы После поражения от английского «Тоттенхэма» в минувшем туре Лиги чемпионов ЦСКА заметно ухудшил своё положение в турнирной таблице. Команда Леонида Слуцкого набрала лишь одно очко в двух стартовых матчах и занимает последнее место в группе, уступая лидирующему «Монако» уже три балла. Помимо игровых трудностей, «армейцы» не могут рассчитывать на многих ключевых футболистов. Так, минувший поединок чемпионата России против «Уфы» по разным причинам пропускали Игорь...
 
При взрыве в Турции погиб ребенок

При взрыве в Турции погиб ребенок
 
Мир отдаёт свои голоса Хиллари Клинтон

Мир отдаёт свои голоса Хиллари Клинтон

До выборов в США осталось три недели
 
Российские танцовщицы в танках призывали к миру возле Белого дома5Фото

Российские танцовщицы в танках призывали к миру возле Белого дома

Российские танцовщицы в танках призывали к миру возле Белого дома
 
Рома Зверь открыл первую фотовыставку в Москве10Фото

Рома Зверь открыл первую фотовыставку в Москве

В Шоколадном цеху на «Красном Октябре» до 30 октября можно полюбоваться снимками лидера группы "Звери"
 
Стало известно название лучшего ресторана России5Фото

Стало известно название лучшего ресторана России

Лучший ресторан в мире сохраняет лидерство второй год подряд
 
Наша кошка Анфиса истинная леди! Обожает розы (с удовольствием их ест), не прочь угоститься сладкой конфетой и поиграть со своим другом - попугаем Кешей. По манерам видно - настоящая аристократка (на руки сама не идет), но мы и так ее очень любим!27Фото

Коты Петербурга показали, на что способны: забавные фото присылают на конкурс Metro

Metro-Петербург объявило новый конкурс про котов "Мой кот может так!". В редакцию приходят десятки писем с фотографиями котиков самых разных мастей и с описанием их самых разных талантов.  Петербуржцы доказывают своими рассказами и фото, что коты – очень необычные создания, которые порой способны на что-то совсем нереальное. "Один из наших трёх котов - Шамхазай Семъяйзович Вольт, для друзей и родных - Шамзик, - пишет Лариса Латий, - Шамзику 1,5 года. Прошлой осенью малыш пережил удар током и,...
 
Адвокаты не верят вещдокам с места убийства Немцова9Фото

Адвокаты не верят вещдокам с места убийства Немцова
 
51-летняя Элизабет Хёрли поразила шикарной фигурой в бикини17Фото

51-летняя Элизабет Хёрли поразила шикарной фигурой в бикини

Британская актриса Элизабет Хёрли выложила на своей странице в Instagram соблазнительное селфи в бикини. Судя по ярким фото с пляжа, звезда отдыхает на солнечном побережье какого-то океана. - Я сбежала… Йехууу! – написала Хёрли под одним из снимков, подразумевая, видимо, долгожданный отпуск. Сложно не заметить, что для своих лет актриса выглядит просто роскошно. Поклонники звезды не преминули отметить это в комментариях, засыпав Элизабет комплиментами. Прекрасную фигуру актриса сохраняет с...
 
Телезвезда Светлана Устиненко умерла после продолжительной болезни13Фото

Телезвезда Светлана Устиненко умерла после продолжительной болезни

О её смерти сообщила её дочь Алиана Гобозова
 

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
 
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...
 

Последние новости

При взрыве в Турции погиб ребенок

При взрыве в Турции погиб ребенок

Сегодня 20:36 Самодельная бомба взорвалась во вторник в районе Нусайбин провинции Мардин на юго-востоке Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ. Самодельное взрывное устройство было заложено в трубе, которую два ребенка нашли и вытащили из мусорной кучи на улице. Сообщается, что дети получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Но, несмотря на усилия врачей, один из пострадавших скончался от ран. Второй ребенок находится в тяжелом состоянии. Полиция предполагает, что взрывное устройство...
 

Самое популярное

Ксения Собчак родила. К такому выводу пришли пользователи соцсетей, увидев на днях это фото. 19Фото
Мир отдаёт свои голоса Хиллари Клинтон

Галереи и видео

Фото Анны Семенович с маленькой грудью взорвало Интернет18Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама