Мир отдаёт свои голоса Хиллари Клинтон

Организация WikiLeaks во вторник опубликовала десятую порцию электронных писем Джона Подесты, главы избирательного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Самыми яркими посланиями в переписке стали обсуждения сотрудниками и ближайшими соратниками Клинтон её личных качеств и порой неадекватного поведения.

Также в материалах Wikileaks есть информация о том, что избирательный штаб Клинтон получал крупные гонорары от Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley и лоббистских групп с Уолл-стрит, с которыми она в ходе своей избирательной кампании обещала бороться.

– Я сильно сомневаюсь, что публикация переписки Хиллари Клинтон и её избирательного штаба повлияет на результаты выборов, – говорит Metro Флетчер Макклеллан, американский политолог из университета Элизабеттауна. – Людей больше смущают компроматы на Трампа.

Подтверждением выше- сказанному являются и результаты опроса, проведённого ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN. Исследователи задали вопрос респондентам из 45 стран мира: «Если бы Вы голосовали на президентских выборах в США, то за кого Вы бы отдали свой голос?»

За Хиллари Клинтон впроголосовали бы 59% опрошенных. Дональд Трамп получил поддержку 25% респондентов.

Как выяснилось, наиболее популярна Хиллари Клинтон в Финляндии (86%), Португалии (85%) и в Южной Корее (81%). А вот Трамп – в Китае (44%), США (41%) и России (33%).