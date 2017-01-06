Ночь на 6 января стала самой холодной в столице с начала зимы. Как сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на данные Гидрометцентра России, в Москве температура опустились до -24,7 градуса, а в Подмосковье показатели оказались ещё ниже, в частности, в Дмитрове термометры показывали -28,8 градуса.

При этом столичные синоптики анонсируют усиление морозов в регионе. Уже вскоре температура воздуха в Москве в ночные часы может достигнуть -30 градусов.

В связи со сложившейся погодной ситуацией, в Главном управлении МЧС России по столице предупреждают о возможных негативных последствиях низких температур и призывают граждан быть осторожнее на улице. В частности, в сообщении ведомства говорится о том, что сейчас повышается вероятность увеличения числа ДТП, а также случаев обморожения среди населения.

"Жителям и гостям столицы в условия низких температур лучше, по возможности, воздержаться от продолжительного пребывания на улице. Во избежание переохлаждения или обморожения, надевать теплую одежду и обувь. Водителям в морозы лучше отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим" – написано на сайте МЧС.