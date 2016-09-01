К министру труда и соцзащиты Максиму Топилину поступило предложение ввести для государственных служащих 15-минутные занятия гимнастикой на работе, чтобы увеличить их продуктивность, а также улучшить качество их жизни и укрепить здоровье. Соответствующее письмо было направлено первым зампредседателем комиссии ОП по общественной безопасности Дмитрием Чугуновым.

Свою идею он объяснил имеющейся статистикой Минздрава, согласно которой заболевания сердечно-сосудистой системы стало причиной смерти в 2015 году около миллиона человек. По его мнению, небольшая физическая нагрузка могла бы уменьшить это число в разы.

Как отметил Metro Чугунов, он и его команда давно изучают простые, но эффективные методы улучшения качества жизни граждан и небольшая зарядка по утрам как раз является одной из таких мер.

-Мы провели масштабное исследование по поводу тех изменений, которые были бы простыми для внедрения в нашей стране, но при этом могли бы к лучшему изменить жизнь граждан и оптимизировать работу на местах. Мы сразу же задумались о зарядке для госслужащих, а если быть точнее, то мы даже предложили рассмотреть эту инициативу на госпредприятиях. У нас масса людей проводит время в статичном положении, не понимая при этом процессов, происходящих в организме. Если путём пропаганды и агитации донести информацию о том, как важно периодически вставать и делать упражнения, как это помогает организму, то это даст позитивные плоды: сократится количество травм, болезней и смертей. Примечательным является то, что всё это стоит всего 15 минут времени и нескольких правильных методичек. Реализовывать идею можно в самых разных формах, приемлемых для сотрудников. В СССР это было и имело положительный эффект, - заявил он.