Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг информация о том, что Россия совершила авиаудар по школе в провинции Идлиб.

"Для проверки информации ЮНИСЕФ об авиаударе в среду по школе в н.п. Хасс (провинция Идлиб) российским военным ведомством тщательно проанализированы данные всех средств объективного контроля воздушной обстановки северной части Сирии. В среду 26 октября ни один самолет ВКС России в данный район не заходил. Это абсолютный факт", - заявил он.

Он также отметил, что появившееся в западных СМИ видео авиаудара было смонтировано из ряда других роликов.

"Опубликованные в ряде зарубежных СМИ видеокадры якобы нанесения удара по н.п. Хасс являются склейкой более 10 смонтированных отрезков, снятых с различным разрешением в разное время суток",- заявил представитель ведомства.

Утром в данный район был направлен российский беспилотный летательный аппарат для проведения детальной аэрофотосъемки н.п. Хасс. По полученным фотографиям с российского БПЛА стало видно, что никаких повреждений крыши школы или воронок от взрыва авиабомб в прилегающем к школе районе нет.

"Всё это говорит, что руководство ЮНИСЕФ стало жертвой очередного обмана мошенников в "Белых касках". Поэтому прежде чем делать громкие заявления, чиновникам ЮНИСЕФ необходимо проверять источники своей информации, чтобы не подрывать репутацию уважаемой организации", - заключил Конашенков

Отдельно в Минобороны отметили, что в это время в данном районе российскими средствами контроля воздушного пространства был зафиксирован американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-1B "Предатор".