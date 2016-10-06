Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил агентству РИА Новости, что российские ПВО могут начать сбивать американские самолёты и ракеты на территории Сирии, если те будут представлять явную угрозу российским военнослужащим. По его словам, радиус действия российских зенитных систем С-300 и С-400 может стать сюрпризом для любых неопознанных объектов.

"Напомню американским "стратегам", что воздушное прикрытие российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе осуществляются зенитными ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов", — заявил он.

Он отметил, что никто специально сбивать всё подряд не собирается, но системы российских ПВО просто не будут иметь времени на выяснение принадлежности атакующих ракет и их реальной полетной программы.

"Все иллюзии дилетантов о существовании самолетов —"невидимок" могут столкнуться с разочаровывающей реальностью", — заключил он.

Решиться на подобные меры российским военным пришлось после авиационного удара ВВС коалиции по сирийским войскам в Дейр эз-Зоре, в результате чего погибли десятки солдат правительственных войск Сирии. Стоит также добавить, что данное заявление прозвучало на фоне "утечки" информации в западных СМИ по поводу того, что в США рассматривают варианты ударов по армии Сирии.

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