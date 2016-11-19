По данным Минобороны России, боевики расстреляли мирных жителей в Алеппо, сообщает ТАСС. Инцидент произошел во время акции протеста.

В районе Хайдарие боевиками без предупреждения был открыт огонь по митингующим из автоматического оружия.

В результате нападения погибло 17 человек, в том числе два подростка 13 и 15 лет. Еще 40 человек получили ранения.

Около 10 мужчин, подозреваемых боевиками в организации волнений, были задержаны. Позднее их расстреляли.

17 ноября около 10:30 в районе Аль-Каляса около 300 мирных жителей протестовали против террористов и "местного совета". Люди попытались прорваться через пункт пропуска Бустан Аль-Каср. Боевики разогнали демонстрацию, обстреляв протестующих из крупнокалиберного пулемета, после чего заминировали все подходы к пункту и разместили снайперов на крышах близлежащих домов, рассказали в Минобороны.