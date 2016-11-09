Министерство культуры на своей официальной страничке в Instagram разместило ролик из мультика про Винни-Пуха, где знаменитый медвежонок напевает песенку, в которой фигурирует имя Дональда Трампа. Лидер Республиканской партии, по всей видимости, стал новым президентом США.

Кто выиграл выборы президента в США-2016

Результаты выборов в США оказались сенсационными – победу, по всем данным, одержал лидер Республиканской партии Дональд Трамп.

Хиллари Клинтон, его соперница, уже поздравила победителя. Как и президент России Владимир Путин.

Новость о том, кто стал президентом США в 2016 году, интересует очень многих. Некоторые отреагировали на победу Дональда Трампа оригинальным способом.

Так, Минкультуры РФ на своей страничке в Instagram опубликовало кусок видео из мультика о Винни-Пухе, в котором медвежонок идёт по дорожке и напевает песенку, содержащую фамилию Трампа.

"ТРАМП-парам-парам-парам-па. Трам-пам-па. ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР!" – написали в Министерстве культуры. Пост разместил у себя и министр культуры Владимир Мединский.