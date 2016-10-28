Министра культуры Владимира Мединского пытаются лишить ученой степени еще с весны 2016 года. Такое заявление подали в апреле историки Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и эксперт "Диссернета" Иван Бабицкий. Теперь к такому предложению присоединились известные российские академики, члены "Клуба 1 июля".

Как пишет "Коммерсант", причин такого недовольств коллегой несколько. Во-первых, ученые обвиняют министра в предвзятости своих взглядов на науку. По их мнению, работа Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" полна мифов и необъективна.

"Целью науки является поиск истины, и попытки заменить ее мифами, из каких бы соображений это ни делалось, подрывают основы научного взгляда на мир", - указано в письме ученых, опубликованном в «Коммерсанте. Академики отметили, что главным критерием истинности исторического труда Мединский называет интересы России. А в чем эти интересы заключаются - он определяет сам.

Кроме того, министру культуры припомнили «некультурные выражения». «Мрази конченные" - эту фразу Мединский адресовал исследователям "святой легенды" о 28 панфиловцах. "Недопустимой является замена нормальной научной полемики площадной бранью в адрес оппонентов",— говорят ученые.

"Дело Мединского" Высшая аттестационная комиссия направило «дело Мединского» по заявлению ученых в Уральский федеральный совет. 4 октября его должны были рассмотреть, однако главный ученый секретарь Николай Аристер сначала оповестил, что заседание не может состояться из-за отсутствия самого министра культуры. Затем и вовсе дело было отозвано высшей аттестационной комиссией за сроком давности.

Новый диссовет до сих пор не определили. Известные российские академики, члены "Клуба 1 июля" , авторы обращения призывают отправить в отставку руководство ВАК и переподчинить эту структуру Российской академии наук. А вот ведомство Мединского считает, что работу министра посчитали "политическим заказом".

Пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева прокомментировала ситуацию: "Среди членов "Клуба 1 июля", подписавших письмо, в основном физики и математики. Они никогда не скрывали негативного отношения ко всему, что делает власть. Поэтому в данной ситуации неудивительно, что физики поддержали лириков".

СПРАВКА: «Клуб 1 июля” — неформальное объединение академиков и членкоров, несогласных с реформой РАН. Туда входят ведущие российские ученые, включая нескольких членов президиума РАН.