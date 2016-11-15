После ночного задержания Улюкаев появился в Басманном суде в чёрном костюме, при галстуке, без наручников. Держался он спокойно.

Адвокаты министра требовали ослабленного режима и разрешения на ежедневные прогулки

– Я настроен на полное сотрудничество, это в моих интересах, – заявил экс-министр.

Своей вины министр не признаёт.

Напомним, что в ночь на 14 ноября он был задержан и доставлен в следственный комитет по подозрению в вымогательстве взятки в 2 миллиона долларов (около 130 млн рублей) за одобрение сделки по покупке "Башнефти" "Роснефтью" (сумма сделки 329,7 млрд руб). Взяли его с поличным при передаче денег.

– Изначально была дискуссия о приватизации «Башнефти. Хотелось, чтобы деньги пришли из-за рубежа, но так как Роснефть – госкорпорация, деньги просто перераспредилились внутри страны. Улюкаев высказывался против этой сделки, – объяснил Metro Член Экспертного совета при правительстве РФ, член рабочей группы по противодействию коррупции Сергей Стрельников. – Оперативные материалы говорят о том, что Улюкаев ожидал вознаграждения за то, что он переменит свою позицию и согласится на вариант, устраивающий «Роснефть».

С заявлением в правоохранительные органы обращались представители самой «Роснефти» перед встречей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получал всю информацию о деле Улюкаева с самого начала.

Представители «Роснефти» подчёркивают, что покупка «Башнефти» законна, в СК также заявили, что претензий к сделке нет.