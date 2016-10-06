Министерство финансов решило кардинально подойти к решению проблемы, когда россияне не оформляют в собственность здания на своих участках, сообщает "Коммерсантъ". Минфин предлагает ввести налог на имущество, которое не оформлено в собственность.

Планируется, что налог будет взыматься с владельцев земельных участков, которые уже поставили постройку на кадастровый учет, но не торопятся оформить право собственности на него. При этом "Ъ" ссылается на опубликованный проект «Основных направлений налоговой политики на 2017–2019 годы».

По данным издания, на сегодняшний день без регистрации права собственности налог на постройку на участке не начисляется до завершения строительства.

По данным Министерства экономического развития, на 4,4 млн участков, выделенных физическим лицам для индивидуального жилищного строительства, нет зарегистрированных зданий.

Как отмечает издание, число граждан, которых может коснуться инициатива Минфина, оценить трудно — регистрация прав проводится по заявлению физлиц и юрлиц, и до его подачи с точки зрения закона на участке ничего нет.