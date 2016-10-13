Миллиардеров стало на 50 человек больше, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на исследование банка UBS и аудиторскую компанию PricewaterhouseCoopers. При этом в 2015 году отмечается сокращение общего богатства на 305 млрд долларов.

Исследователи говорят, что большинство миллиардеров-новичков увеличили свой капитал за счёт недвижимости, технологического бизнеса или торговли.

Обнаружилось, что чаще всего богачи встречаются в США, но имена миллиардеров в Штатах постоянно меняются. А вот европейцы более постоянны. Гигантского состояния в Европе сколотить не получится, но хранить его благоприятнее всего именно там.

Интересно, что 67 участников ежегодного мирового рейтинга долларовых миллиардеров, опубликованном Американским Forbes, еще не достигли возраста 40 лет.

Впервые на первом месте в российской части рейтинга — председатель правления газовой компании Леонид Михельсон.

Самый богатый миллиардер мира - Билл Гейтс. Помимо того, что он возглавляет организацию, которая не нуждается в представлении, Гейтс считается самым щедрым меценатом. Его благотворительный фонд работает над тем, чтобы улучшить медицинское обслуживание в развивающихся странах.