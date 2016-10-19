Микки Рурк станцевал под хит Евгений Осина

Известный американский актёр Микки Рурк станцевал под хит Евгения Осина песню "Не верю".
На видео, сделанном в спортивном зале, в прошлом профессиональный боксёр увлечённо танцует на ринге.
В чёрных плавках и белых кроссовках Рурк зажигательно двигается и улыбается на камеру.
Кстати, запись выложил в Интернет сам Рурк, он опубликовал его на старнице в Instagram.
Ищу партнёра для танцев, – подписал он видео.
Поклонники оценили танец своего кумира.
– Микки респект! – написал пользователь kit_york;
– Красава Mickey отжигает !!! – считает gurenko.sergei;
– Ну брооооо ты даёшь .... Красава брооооо....– подписал видео пользователь tuguskin;
– Красивая русская песня, – написал pvinta.
Metro удалось выяснить, что российские песни Микки Рурку ставит боксёр Руслан Проводников.
– Эти песни ему ставит Руслан Проводников. Они иногда вместе тренируются, – рассказал корреспонденту Metro менеджер боксёра Дениса Лебедева Владимир.
Позже и сам Руслан подтвердил эту информацию. Он признался, что Рурк очень любит всё русской: и спортсменов, и музыку, и саму страну.
– Мы с ним знакомы, плотно общаемся, – сказал боксёр Metro. – Когда у меня подготовка, я всегда на тренировках слушаю русскую музыку. Например, Цой у меня всегда играет. И Микки нравится эта музыка. Ему вообще нравятся русские боксёры, наша музыка, Россия. Поэтому когда он приходит с нами потренироваться, у меня всегда в колонках играет наша музыка.
А вы вместе с ним танцуете?
– На подготовке танцевать некогда. Только если так, побаловаться. Чтобы немного разбавить тренировочный процесс, тоже могу немного подвигаться под музыку, – заключил боксёр.