Микки Рурк станцевал под хит Евгений Осина

Кстати, запись выложил в Интернет сам Рурк, он опубликовал его на старнице в Instagram.

В чёрных плавках и белых кроссовках Рурк зажигательно двигается и улыбается на камеру.

На видео, сделанном в спортивном зале, в прошлом профессиональный боксёр увлечённо танцует на ринге.

Metro удалось выяснить, что российские песни Микки Рурку ставит боксёр Руслан Проводников.

– Эти песни ему ставит Руслан Проводников. Они иногда вместе тренируются, – рассказал корреспонденту Metro менеджер боксёра Дениса Лебедева Владимир.

Позже и сам Руслан подтвердил эту информацию. Он признался, что Рурк очень любит всё русской: и спортсменов, и музыку, и саму страну.

– Мы с ним знакомы, плотно общаемся, – сказал боксёр Metro. – Когда у меня подготовка, я всегда на тренировках слушаю русскую музыку. Например, Цой у меня всегда играет. И Микки нравится эта музыка. Ему вообще нравятся русские боксёры, наша музыка, Россия. Поэтому когда он приходит с нами потренироваться, у меня всегда в колонках играет наша музыка.

А вы вместе с ним танцуете?

– На подготовке танцевать некогда. Только если так, побаловаться. Чтобы немного разбавить тренировочный процесс, тоже могу немного подвигаться под музыку, – заключил боксёр.



