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Обновлено : Сегодня 19:05
- Опубликовано : Сегодня 18:59

Микки Рурк станцевал под хит Евгений Осина

  • Ольга Захарец

К российской музыке его приучат боксёр Руслан Проводников

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Известный американский актёр Микки Рурк станцевал под хит Евгения Осина песню "Не верю".

На видео, сделанном в спортивном зале, в прошлом профессиональный боксёр увлечённо танцует на ринге.

В чёрных плавках и белых кроссовках Рурк зажигательно двигается и улыбается на камеру.

Кстати, запись выложил в Интернет сам Рурк, он опубликовал его на старнице в Instagram.

Ищу партнёра для танцев, – подписал он видео.

Поклонники оценили танец своего кумира.

– Микки респект! – написал пользователь kit_york;

– Красава Mickey отжигает !!! – считает gurenko.sergei;

– Ну брооооо ты даёшь .... Красава брооооо....– подписал видео пользователь tuguskin;

– Красивая русская песня, – написал pvinta.

Looking for a dance partner 💃

Видео опубликовано MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_)

Metro удалось выяснить, что российские песни Микки Рурку ставит боксёр Руслан Проводников.

– Эти песни ему ставит Руслан Проводников. Они иногда вместе тренируются, – рассказал корреспонденту Metro менеджер боксёра Дениса Лебедева Владимир.

Позже и сам Руслан подтвердил эту информацию. Он признался, что Рурк очень любит всё русской: и спортсменов, и музыку, и саму страну.

– Мы с ним знакомы, плотно общаемся, – сказал боксёр Metro. – Когда у меня подготовка, я всегда на тренировках слушаю русскую музыку. Например, Цой у меня всегда играет. И Микки нравится эта музыка. Ему вообще нравятся русские боксёры, наша музыка, Россия. Поэтому когда он приходит с нами потренироваться, у меня всегда в колонках играет наша музыка.

А вы вместе с ним танцуете?

– На подготовке танцевать некогда. Только если так, побаловаться. Чтобы немного разбавить тренировочный процесс, тоже могу немного подвигаться под музыку, – заключил боксёр.


 

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