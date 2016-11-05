Режиссёр Никита Михалков выразил недоумение в связи с недавним выступлением художественного руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина – тот жаловался на цензуру и вмешательство государства в искусство.

"Костю Райкина я очень люблю, он талантливый человек. Но мне хотелось бы понять: где его ущемили? Чего он не имеет? Он имеет центр, "Райкин Plaza", свой театр, школу. Он ставит то, что хочет", – приводит слова Михалкова "Интерфакс" со ссылкой на программу "Право знать", которая выйдет на телеканале ТВЦ в субботу.

Он также отметил, что многие, в том числе и он сам, "еще не очень точно" знают, что такое несвобода.

Худруки московских театров прокомментировали речь Райкина

"Закрыли спектакль, выставку облили чернилами... А что закрывается? Какие выставки обливаются чернилами? У Кости Райкина есть такой пассаж: "Обидели, оскорбили религиозные чувства верующих". И говорит он об этом достаточно пренебрежительно", – сказал режиссёр.

В связи с этим он задается вопросом: "а кто-нибудь рискнул бы поставить спектакль, порочащий пророка Мухаммеда?". "Почему Pussy Riot приходят в храм Христа Спасителя, а не в центральную мечеть в Мекке? Почему они здесь, а не там выражают свое желание свободы? Да потому что там страшно", – считает Михалков.

Как сообщало Metro, ранее Райкин пожаловался на цензуру и вмешательство государство в искусство. Райкин также заявил, что "Сатирикон" находится на грани закрытия из-за недостатка финансирования.