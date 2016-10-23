Михаила Задорнова доставили в больницу прямо с концерта в Москве 22 октября, пишет РИА Новости со ссылкой на справочную службу столичной скорой помощи.

Вечером 22 октября известному российскому сатирику Михаилу Задорнову стало плохо прямо во время концерта в концертном зале "Меридиан".

Информацию о госпитализации писателя подтвердили в официальной группе Задорнова в соцсети "ВКонтакте".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Михаил Задорнов болен. Писатель даже отменил часть концертов из-за своей болезни.

Стала известна правда о здоровье Михаила Задорнова

Состояние здоровья Михаила Задорнова обеспокоило поклонников. Позже писатель подтвердил на своей странице "ВКонтакте", что болен, однако, какой именно болезнью страдает не рассказал.

Тем не менее, Михаил Задорнов опроверг слухи о том, что страдает неизлечимым онкозаболеванием легких.

Михаил Задорнов признался, что ему предстоит пройти курс химиотерапии