Более 350 изображений, выполненных известными художниками со всего мира, представили на экспозиции в Фонде Шемякина. Фотовернисаж дополнили оригинальные работы современных петербургских художников, в том числе арт-объекты студентов курса Михаила Шемякина, который он ведёт в Академии имени А.Л. Штиглица.

– Художники – это такие люди, которых может вдохновлять на творчество всё что угодно, – рассказал Михаил Шемякин. – И чтобы создать такой арт-объект, как платье, галстук, костюм, мы используем всё: старые школьные атласы, деньги, кнопки, фарфор, металлические теги, стекло. В ход могут пойти дерево и даже куски мяса. Правда, одежда, сделанная из продуктов, быстро портится. Ею можно полюбоваться и сфотографировать для истории.

Петербургские художники не стали экспериментировать с продуктами. Их вдохновили на творчество другие материалы.

Лиана Нигамедзянова представила платье, сделанное из доски. Украсила его кружевами и фрагментами старинных наличников, найденных рядом с городом Болгар в Татарстане.

– До сих пор этот город считается малой Меккой, – поясняет Лиана. – Я назвала свою работу «Платье тётушки Марьям».

Татьяна Чернова представила арт-объект «Внутренняя оболочка» – платье, «сшитое»

из рентгеновских снимков. Художник думает, что, возможно, эта идея вдохновит текстильщиков и модельеров, и в будущем могут появиться ткани с похожим рисунком.

На выставке можно увидеть работы, выполненные из дерева, ткани, гипса и других материалов.