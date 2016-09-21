Российский теннисист Михаил Южный 21 сентября проведёт первый матч на St. Petersburg Open. Накануне он дал Metro эксклюзивное интервью.

В каком настроении приехали на турнир в Санкт-Петербург и не беспокоит ли травма, полученная на US Open?

Настроение и состояние рабочие – всё-таки я приехал играть такой серьёзный турнир. Что касается травмы ноги, то, к сожалению, она ещё побаливает и не даёт покоя. Пока что я не могу тренироваться в полную силу и давать нагрузки на ногу. К счастью, организаторы турнира пошли навстречу и оттянули мой старт как можно позже. У меня было время до сегодняшней игры с Янко Типсаревичем, чтобы набрать форму.

Дело в том, что по этой травме очень сложно давать прогнозы. Мне стало намного лучше в последние дни, но я не могу понять – то ли это произошло из-за того, что я перестал давать на ногу нагрузки, то ли она действительно начала заживать.

На минувшем US Open вы впервые за три года вышли в третий круг турнира категории Большого шлема. Как вам удалось снова найти свой лучший теннис?

Я бы не сказал, что прям лучший теннис, но этот сезон действительно складывается намного лучше, чем предыдущий. Прошлый сезон у меня откровенно не получился по самым разным обстоятельствам. В начале этого года пришлось выступать на челленджерах, чтобы набрать форму, поиграть побольше матчей и повыше подняться по рейтингу.

У меня есть желание играть, я чувствую в себе силы и понимаю, что ещё могу играть на хорошем уровне. Это главное, что меня держит в ATP tour.

Недавно Россия впервые за долгие годы вышла в Мировую группу Кубка Дэвиса. Как оцените новое поколение наших теннисистов? Согласны с Шамилем Тарпищевым, который сказал, что ребята рановато вышли на такой высокий уровень?

Ребята играют круглый год с лучшими теннисистами мира, включая того же Андрея Кузнецова. Он уверенно входит в топ-50, добивался побед над хорошими топ-игроками и регулярно доходит до высоких стадий на турнирах Большого шлема. Я считаю, что чем выше мы пройдём в Кубке Дэвиса, тем будет лучше. Рано или поздно – это неправильная постановка вопроса, если наши ребята уже вышли туда. Я уверен, что наши молодые теннисисты готовы играть в Мировой группе. Пускай в данный момент нам не по зубам выигрывать Кубок Дэвиса, но то, что эта команда будет расти в Мировой группе, очевидно.

Вы являетесь последним из россиян, которые выигрывали St. Petersburg Open. Для вас этот турнир имеет особое значение?

Я не пропускал ни одного года, когда проводился данный турнир, потому что с большим удовольствием посещаю Санкт-Петербург и играю здесь. Когда приезжаю сюда, всегда попадаю в настоящую домашнюю атмосферу.