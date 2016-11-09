Бывший президент СССР Михаил Горбачёв был доставлен в одну из лучших столичных больниц несколько дней назад.

В среду известный врач Центральной клинической больницы Евгений Блохин провёл операцию и поставил Горбачёву кардиостимулятор.

"Сегодня поставили кардиостимулятор. Операция прошла. Михаил Сергеевич будет в больнице ещё несколько дней. Всё хорошо", – прокомментировал информацию Life.ru врач Евгений Блохин.

На данный момент Михаил Горбачёв находится в стационаре. Его состояние оценивается как стабильное. Он находится в сознании.

Сам Михаил Горбачёв подтвердил свою госпитализацию.

Отметим, Михаил Горбачев — советский и российский государственный, политический и общественный деятель. Первый и единственный президент СССР.