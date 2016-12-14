Это проект с самым мощным актёрским составом в истории телеканала ТНТ. Главная роль досталась Михаилу Ефремову. Он играет Григория Штучного – врача, который умеет быстро выводить из запоя. Когда-то он помог протрезветь самому Борису Ельцину (Сергей Колтаков) и даже... Майклу Джексону (в исполнении Ингеборги Дапкунайте). В общем, здесь знаменитые актёры предстанут в самых неожиданных ролях.

Даже когда Штучного разжаловали в охранники, он находит способ применять на практике свои уникальные умения. В какой-то момент его сосед, промоутер ночных клубов Илья Весёлых (его играет Иван Макаревич, сын Андрея Макаревича), начинает поставлять герою Ефремова богатых и запойных клиентов: то начальника полиции (Марат Башаров), то ревнивца-бизнесмена (Евгений Цыганов)...

– Готовясь к роли врача, я прошёл трёхмесячные курсы. Очень хорошие курсы при Пироговке, всем советую, – шутил на презентации проекта Михаил Ефремов. – Доктор на то и доктор, чтобы лечить и богатых, и небогатых. Мы давали всей группой клятву Гиппократа на крови, жгли скальпель над огнём, прижигали, много тяжёлых прошли испытаний.

Про своего героя Михаил Ефремов говорит с пафосом:

– На таких людях, как Штучный, держится Россия. Штучный – это скрепа. Не очень красивая, не очень правильная, но трогательная.

Работа с шутником Ефремовым Ивану Макаревичу пришлась по душе:

– Я человек, который не часто идёт на контакт с людьми, а здесь мы замечательно сработались. У меня была каждый день радость, что сегодня буду сниматься с Михаилом.

Хотя для актёра запойная тема стала скорее испытанием, чем знакомым материалом.

– Я человек непьющий, – рассказал Иван Макаревич Metro. – Не то что я ярый противник алкоголя, но я не пью. Поэтому мне интересно было во всё это погрузиться.