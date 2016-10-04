МИД России обвинил США в готовности "заключить сделку с дьяволом" ради смены режима в Сирии. Об этом говорится в комментарии, размещённом на сайте ведомства.

– У нас крепнет впечатление, что в стремлении добиться вожделенной смены власти в Дамаске Вашингтон готов "заключить сделку с дьяволом" — пойти на союз с отъявленными террористами, мечтающими повернуть историю вспять и силой насаждающими свои бесчеловечные нормы,- говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Вашингтон заявил прекращении двустороннего сотрудничества с Россией по перемирию в Сирии.

В качестве причины США назвали "несоблюдение Москвой своих обязательств".

В Министерстве иностранных дел России были глубоко разочарованы позицией США, объяснив её неспособностью американцев выполнить обязательства, взятые на себя в рамках договорённостей по урегулированию конфликта.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Вашингтон не выполнил свою часть главного пункта договорённостей с Россией по Сирии, достигнутых 9 сентября, и теперь пытается снять с себя ответственность.



