Спецслужбы ФРГ обвинили Москву в том, что Россия подрывает прочное взаимодействие между Европой и США. Причем делается это на протяжении многих лет. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на издание Der Spiegel.

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране Конституции проанализировали имеющиеся у них данные и пришли к выводу, что Европейский союз уже давно находится под сильным влиянием России.

В качестве примера приводится история девочки Лизы, которую по версии российских СМИ похитили и изнасиловали арабские беженцы. В ходе расследования эти факты не подтвердились.

Российская сторона отреагировала на данное заявление спецслужб ФРГ. В своем твиттере официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала ситуацию "информационной каруселью".

- Как и в случае с "досье на Трампа", раскрученным американскими СМИ (CNN и Buzzfeed), именно германские медиа вновь реанимировали "дело девочки Лизы". Потом официальный Берлин скажет, что Москва вмешивается в выборы. Называется "информационная карусель".