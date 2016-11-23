С 1 февраля 2017 года многофункциональные центры (МФЦ) обяжут выдавать паспорта граждан России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Услуга по выдаче паспортов станет обязательной для всех МФЦ.

– Подписанным постановлением должностные лица МФЦ наряду с полномочиями по приёму от граждан документов для оформления паспорта и передаче их в территориальные органы МВД России наделяются полномочием по выдаче оформленного паспорта, — говорится в описании к документу.

Стоит заметить, что в настоящее время в МФЦ проводится только приём документов и заявления для получения паспорта гражданина России. Отмечается, что нововведение будет способствовать повышению качества госуслуги по выдаче и замене паспорта.





