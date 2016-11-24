Жители столицы Анна и Александр забрали из городского приюта "Зоорассвет" метрощенка Вагошу.

В приюте остаётся ещё шесть детёнышей знаменитой собаки Таганки, которая в начале октября родила в вагоне электропоезда столичного метрополитена.

– Узнали об истории Таганки из прессы, – рассказывает Metro Александр Зеленов. – Оставили заявку в столичном метрополитене. Нам позвонили, сказали, что щенка можно забирать – жена поехала в приют, выбрала девочку Вагошу.

Теперь супруги не могут нарадоваться на "нового члена семьи".

– Вагоша очень подвижная, игривая, – делится впечатлениями Александр. – У неё красивый окрас. Ведёт себя хорошо, очень жизнерадостная собачка. Конечно, у метрощенков особая судьба, случай с Таганкой – очень интересный. Рекомендуем всем забрать кого-нибудь из метрощенков. Только учтите, что собака вырастет большой!

В приюте остаётся ещё шесть метрощенков – Русич, Курск, Октябрь, Добрыня, Комсомолка и Беларуска (к слову, клички для зверят придумали читатели газеты Metro).

Каждый, кто захочет приютить у себя щеночка, получит от метрополитена свидетельство о рождении малыша и бирку с именем.

– В целом нормальное самочувствие у оставшихся щенков, – рассказывает Metro директор приюта "Зоорассвет" Сергей Розанов. – Еды им хватает. Мы тщательно выбираем хозяев для щенков, но даже это не всегда гарантирует результат.

Как сообщал репортёр Metro, ранее мужчина, взявший домой щенка Метрика, просто выставил бедного малыша в лифт вместе со всеми принадлежностями.

– Вроде неплохие ребята, мы их "прощупывали", расспрашивали, – говорит Сергей Розанов. – Сказали, если что не так, мы всегда можем обратно принять....

Метрощенка чуть не выбросили на мороз

К счастью, щенка обнаружила соседка теперь уже бывшего хозяина метрощенка. В итоге Метрик всё же обрёл кров и сейчас живёт у девушки по имени Мария.

Вы можете оставить заявку на приобретение щенка по телефону 8-903-240-54-33 (обращаться к Сергею).