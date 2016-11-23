Мужчина, взявший его домой всего два дня назад, просто выставил бедного малыша в лифт вместе со всеми принадлежностями. Там его нашла соседка теперь уже, к счастью, бывшего хозяина Метрика.

– Девушка выходила по делам, зашла в лифт, а там на пелёнке сидит щенок с водой, кормом и ленточкой на шее с жетоном «Метрик», – рассказала Metro волонтёр приюта «Зоорассвет», пристраивающего метрощенков Элеонора. – Она стала звонить подругам и ей рассказали, что это за Метрик: сейчас у любого в городе есть знакомые, которые в курсе истории метрощенков.

Мария приютила щенка и создала в Интернете страничку о нём, чтобы найти новых хозяев. Так история получила счастливый конец.

– Всё это сильно всполошило зоозащитников, история быстро разошлась, и в итоге у Метрика уже новая семья, – рассказывает Элеонора. – Но это нонсенс и шок для нас. Директор нашего приюта сразу позвонил этому «хозяину», чтобы спросить, как же так. Но тот ничего вразумительного не сказал, только что-то о том, что поругался с дамой и щенок почему-то оказался в лифте.

То ли за время своих скитаний по подъезду, то ли за время проживания у злополучного опекуна Метрик успел получить лёгкую простуду. А в остальном – с малышом всё хорошо.