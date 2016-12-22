Руководство Московского метрополитена отстранило подрядную организацию "Рост-Е" от работ в вестибюлях станций после взрыва газового баллона.

"Строительная компания-подрядчик метрополитена выполняла эти строительные работы по ремонту вестибюлей, использовала в своей работе газовый баллон, произошла утечка газа, в результате сотрудники компании, два человека, получили ожоги, им была оказана скорая медицинская помощь, и они были отправлены в другое медицинское учреждение.

Из пассажиров никто не пострадал, потому что, как я уже сказал, вестибюль был закрыт для входа и выхода пассажиров. На движении поездов это тоже никак не сказалось. Мы приступили к проверке организации, она на данный момент отстранена от всех работ, которые она выполняла в Московском метрополитене, и по итогам проверки мы примем дальнейшее решение о возможности ее дальнейшей работы по ремонту объектов Московского метрополитена", – приводит слова начальника столичной подземки Дмитрия Пегова АГН "Москва".

СМИ: В Москве произошёл взрыв в переходе у станции метро "Коломенская"

Как сообщает пресс-служба Московского метрополитена, в 9.20 по мск при производстве ремонтных работ сторонней строительной организацией ООО "Рост-Е" на лестничном марше в подуличном переходе южного вестибюля станции метро "Коломенская" произошла разгерметизация газового баллона.

Задействованный в ремонте лестничный марш был закрыт для прохода пассажиров на время проведения работ. Пассажиры метрополитена при инциденте не пострадали. Данный инцидент не отразился на графике движения поездов Замоскворецкой линии.

На месте создан оперативный штаб под председательством начальника Московского метрополитена. Задействованы городские оперативные службы и профильные подразделения метро. Причины произошедшего устанавливаются. Метрополитен проверит соблюдение техники безопасности у строительной организации ООО "Рост-Е".