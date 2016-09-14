Несмотря на все риски с которыми может столкнуться беременная в 40 лет, женщины всё чаще предпочитают рожать в этом возрасте

За последние десятилетия число позднородящих женщин значительно увеличилось. Это связано с тем, что слабый пол всё больше внимания уделяет карьерному росту, саморазвитию и не спешит обременять себя семьёй. Также нередки случаи, когда женщины тратят много лет на то, чтобы решить проблемы со здоровьем и, наконец, зачать.

Согласно общепринятому мнению, подтверждённому исследованиями, в зрелом возрасте беременеть рискованно. Как объясняет Metro гинеколог доктор Карлос Макита Накано, “беременность в любом возрасте чревата осложнениями, а в случае с женщинами после сорока риски как для матери так и плода возрастают”.

По его словам, в 40 женщины должны иметь "максимально здоровый вес для зачатия и вынашивания ребёнка. Лишний вес может стать причиной преэклампсии (поздний токсикоз беременных) и гестационного диабета”.

Среди других осложнений значатся гипертония, вероятность выкидыша, кровотечения во втором семестре.

“Для младенцев существует риск рождения с избыточным или недостаточным весом, а также преждевременные роды”, - отмечает врач.

Поэтому, до беременности, Накано советует женщинам “обратиться к специалисту за консультацией, а также сдать анализы крови, сахара, холестерина и триглицерида. Также важно придерживаться здоровой диеты и правильного образа жизни, следить за весом и употреблять фолиевую кислоту для профилактики патологий развития нервной трубки плода".

Гинеколог подчёркивает, что лучшим периодом для беременности считается промежуток от 23 до 30 лет. Если же вы беременеете в 40, вам необходимо постоянно наблюдаться у врача и проходить тесты, чтобы предупредить возможность проявления осложнений.

Готова ли я стать матерью?

Психоаналитик Паола Саенц из Мексиканского психоаналитического центра объясняет, что, когда женщина решает завести ребёнка после 40, она сталкивается не только с физиологическим и трудностями, но и с психологическими. Например, ей придётся иметь дело и с предрассудками, царящими в обществе.

“Эмоциональная зрелость подразумевает под собой, что женщина взвесила все за и против и приняла осознанное решение стать матерью, - отмечает психоаналитик. - При беременности в 40 возрастают риски того, что ребенок родится с какими-то отклонениями или вовсе может случиться выкидыш, - все это может серьезно отразиться на психическом здоровье матери, и к такому нужно заранее быть морально готовым. Но несмотря на все эти риски, в ситуации есть ряд преимуществ”.

К 40 годам женщины уже обычно финансово обеспечены, обзавелись постоянным партнёром и эмоционально готовы завести ребёнка.

"Также у нее больше свободного времени на ребенка, так как больше нет необходимости или желания тусоваться, - добавляет Саенц. - И благодаря накопленному жизненному опыту она способна справиться с любыми трудностями, которые могут возникнуть после рождения ребёнка”.

Подытоживая, специалист говорит, что “появление детей после 40 может иметь серьёзные физиологические минусы, но в эмоциональном плане это решение сопровождается всё же плюсами”.

Тем не менее, она добавляет, что каждый случай индивидуален: бывает и так, что молодые женщины оказываются эмоционально более зрелыми, чем те, у кого большая цифра в паспорте.

Виридиана Мирон