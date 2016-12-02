На официальном сайте ФСБ РФ появилось сообщение, что иностранные спецслужбы готовят масштабные кибератаки, направленные на дестабилизацию российской финансовой системы. По данным силовиков, основной удар придётся на крупнейшие банки страны. Акция направлена на десятки городов России.

Также было выявлено, что командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании "BlazingFast". Кибернападение планируется сопровождать массовой рассылкой SMS-сообщений и публикациями в социальных сетях.

– Кибератаки России грозили не раз. Если я не ошибаюсь, то две недели назад уже были сообщения и от СМИ, и от руководителей наших ведущих банков о том, что на российские банки предпринималась атака, – заявил Metro президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. – Но они не принесли успеха и на каком-то уровне благодаря защите эти атаки были отбиты. Если помните, то когда проходили выборы в Америке Россию обвиняли в том, что наши хакеры взломали какую-то защиту, какую-то информацию вытащили против Клинтон, помогали Трампу и так далее. И в отместку руководители американских спецслужб заявили, что проведут кибератаку даже на президентские структуры. Но опять же ничего в итоге не произошло. Из этого следует, что на сегодняшний день российская защита от кибератак довольно серьёзная, а самое главное – наши банки и наши спецслужбы готовы к таким атакам и, надеюсь, что объявленный пятого декабря ход не принесёт успехов нашим недоброжелателям.

В Сбербанке и "Альфа-Банке" Metro заявили, что работа идёт в штатном режиме.

На данный момент ФСБ России осуществляются необходимые мероприятия по нейтрализации угроз экономической и информационной безопасности Российской Федерации и документированию готовящейся акции.