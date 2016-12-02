Барселона – Реал 3 декабря 2016 года, трансляция в России

Футболисты двух именитых испанских грандов – "Барселоны" и "Реала" – 3 декабря проведут очный поединок в рамках 14-го тура чемпионата Испании, так называемое "Эль Класико". Этот матч по традиции приковывает к себе внимание любителей спорта по всему миру: на поле выходят лучшие игроки планеты. Особенно стоит отметить дуэль двух лучших бомбардиров планеты: аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

Барселона - Реал 3 декабря 2016 года, трансляция на каком канале в России

Трансляция по какому каналу будет? Этот запрос популярен в Сети, пользователи в связи с колоссальным интересом к матчу уже вовсю интересуются, будет ли прямая (трансляция) на Матч ТВ игры "Барселона" - "Реал" 3 декабря 2016 года. Матч начнётся в 18:15 по московскому времени. Уже известно, что на федеральном российском канале поединок не покажут, так как у канала нет прав на показ чемпионата Испании. Стоит отметить, что в прошлом сезоне эти права были, но нынешний чемпионат стал исключением из правил.

Где будут показывать барселона реал 3 декабря 2016 года

Трансляцию придётся искать в Сети. Metro предлагает своим читателям список каналов, которые точно будут транслировать игру.

Барселона - Реал, где смотреть по ТВ

Испания - Movistar+, beIN Sports Connect España, beIN LaLiga

Франция - beIN Sports 1

Германия - DAZN

Италия - Fox Sports HD

Португалия - Sport TV2

Нидерланды - Ziggo Sport Select

Турция - Lig TV 3, Idman TV, Digiturk Play

Польша - Eleven Poland

Словакия - Digi Sport 3

Венгрия - Sport 1 Hungary

Бразилия - ESPN Brasil

Аргентина - ESPN2 Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

США - beIN SPORTS CONNECT U.S.A., beIN SPORTS USA, beIN SPORTS en Español

Барселона – Реал 3 декабря 2016 года, прогноз, ставки букмекеров

Футболисты мадридского клуба под руководством Зинедина Зидана лидируют в чемпионате, набрав в 13 турах 33 балла и не проиграв ни единого матча. Каталонцы отстают на шесть очков во многом из-за невынужденным потерь очков в двух последних матча (две ничьи). Сейчас "Барселона" на своей второй позиции и имеет в активе 27 баллов.

Аналитики букмекерских контор считают "Барселону" фаворитом предстоящего "Эль Класико" и принимают ставки на победу каталонцев в среднем с коэффициентом 1,9, на ничью - 4,1, на успех "Реала" - 3,8. Хотя последний поединок между "Барселоной" и "Реалом" остался за футболистами из Мадрида.

Всего за свою историю "Барселона" и "Реал" провели между собой 231 поединок, и накануне ближайшего Эль Класико небольшое преимущество на стороне мадридского клуба: 93 победы, 48 ничьих и 90 поражений.