Metro выяснило, о чём пишут дети звёзд Деду Морозу

Старшая дочка музыканта, 8-летняя Оля, сначала поинтересовалась в письме, как поживает Дедушка Мороз, а потом попросила помочь поступить в Хогвартс и игрушку Hatchimals. Письмо Оля украсила рисунками.

Екатерина Волкова

Пятилетняя дочка актрисы Лиза в письме Деду Морозу сообщила, что старалась вести себя хорошо, и попросила корабль из Sylvanian Families. По-английски ей помогали писать родители.

Один из двух солистов группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко поделился с нами письмом своей 5-летней дочки Сони. Она хочет троллей – Розочку и Цветана.

Тутта Ларсен

У телеведущей и её супруга трое детей. Сын Иван ещё слишком мал для писем, а сын Лука слишком взрослый – ему 11 лет, но он хочет квадрокоптер. 6-летняя же Марфа письмо написала и вежливо попросила у волшебника электрическую щётку, подзорную трубу и машинку на пульте управления.

Дети пишут письма

Кто-то ещё мал для писем, но заказы уже делает, кто-то уже перерос веру в Деда Мороза.

Алексей Ягудин

«Младшая Варя ещё писать не умеет. Старшая дочь Лиза попросила, чтобы все были здоровы, куклу Барби и семейку Sylvanian. А ещё игрушку Щелкунчика, потому что папа будет играть в этой новогодней постановке».

Сергей Жуков

«Ника хочет зарядку для мобильного телефона для мамы, потому что она забывает заряжать телефон и не на связи, а сын Энджи хочет двойника папы, потому что папа постоянно на гастролях, а он хочет видеть его рядом».

Стас Ярушин

«Ярослав ещё писем не пишет, но заказал машину на пульте управления. Стеша каждый год пишет письма каракулями своими. Как-то просила куклу с неё ростом, потом клубничку в корзиночке. В этом пока не знаю что».

Наталия Лесниковская

«У нас в садике есть ящик для Деда Мороза. Егор (6 лет) сообщил, что не верит в Мороза, но ради Марка (4 года) пока не будет его разоблачать. Марк хочет парковку Hot Wills, а Егор глобус, шахматы и лыжи».