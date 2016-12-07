В следующем году в Солнцево наконец-то откроется станция метро. Дизайн для неё разрабатывала столичная студия Nefa Architects. Совместно с Light Buro им удалось пустить солнечные лучи в подземные помещения.

– На платформе будут установлены светильники, имитирующие солнечные лучи. Такой эффект получается за счёт стекла, за которым и стоит светильник, – рассказала Metro директор по развитию студии Nefa Architects Дарья Туркина.

– Это была совместная идея, которая выросла из названия станции, – уточнила в разговоре с Metro директор по управлению проектами Light Buro Екатерина Садовникова. – Прецедентов использования такого решения не было.

По словам Екатерины, самым сложным оказалось учесть все требования метрополитена, так как на объектах транспорта освещение, как правило, однородное. Чтобы пассажиров и машинистов не ослепляли «солнечные» лучи, на светильники установят антибликовые бленды и решётки.

Колодцы с лампами, имитирующие солнечные зайчики, установили также в коридорах и переходах. Там же о солнце напомнят большие жёлтые диски, которые пассажиры увидят, поднимаясь по эскалаторам. Но, если подойти по-ближе, станет понятно, что это оптическая иллюзия – части фигуры будут разбросаны по полу, потолку и стенам.

Необычным сделают и наземный павильон. Он будет похож на деревенский домик, в буквальном смысле пронизанный светом за счёт отверстий в крыше и стенах.

В итоге в наземном павильоне будет как искусственное освещение, так и естественное. Светильники, встроенные в крышу и стены, будут включаться в вечернее время суток.