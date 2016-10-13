Правительство Москвы одобрило проект бюджета города на 2017–2019 годы. На реализацию госпрограмм в следующем году планируют потратить 1 триллион 976,5 миллиарда рублей. При этом дефицит бюджета составит 217,9 миллиарда. Впрочем, этот проект ещё должны одобрить депутаты Мосгордумы.

– Важно отметить, что это только рассмотрение бюджета, – отметила в разговоре с Metro член комиссии по образованию Мосгордумы, депутат Ирина Ильичева. – С 19 октября комиссии Мосгордумы начнут его очень внимательно изучать, смотреть, сколько и на что будет потрачено. В эти суммы входит функционирование всех образовательных учреждений нашего города, это и зарплатная часть и содержание каждого ребёнка в школах.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина бюджет направлен на развитие здравоохранения, образования и спорта. Однако в проекте на спорт в 2017 году планируется выделить почти на 3 млрд меньше, чем в нынешнем.

– На спорт ни рубля не урезали, – заверил председатель комиссии по физической культуре, спорту и молодёжной политике, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. – Просто очень большие бюджетные средства в 2016 году направлялись на реконструкцию спортивного комплекса «Лужники» в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу. В этом году таких расходов нет.

Предусмотрены траты и на развитие туризма в столице, их увеличили почти вдвое – с 63 до 87 млрд рублей. А на «экономическое развитие города» 36 млрд, что ровно на 10 млрд рублей больше чем в 2016 году.

Кроме того, вместе с бюджетом депутаты рассмотрят проект Адресной инвестиционной программы. В ближайшие три года на строительство дорог, новых линий метрополитена и объектов образования, спорта и здравоохранения столичные власти хотят потратить 1 триллион 425,1 миллиарда рублей.