С приходом осени появляются особые сезонные продукты. И хотя все они, безусловно, вкусны, некоторые блюда все же будут полезнее других. Для сравнения, что лучше запеченная тыква или пончики в сидре?

Но не всегда всё настолько очевидно. Чтобы разобраться в этом вопросе мы проконсультировались с американским диетологом Кейтлин Сент-Джонс и собрали для вас несколько советов.

Скажите "да" тыквенным семечкам, но откажитесь от латте со специями

Тыквенные семечки богаты клетчаткой и железом. Поджарьте их на оливковом масле с щепоткой соли и у вас будет потрясающий вариант для перекуса или посыпки салата. "Белая оболочка снабдит вас дополнительной дозой клетчатки. Вот почему неочищенные тыквенные семечки полезнее зелёных очищенных", - объясняет диетолог.

Что касается популярного осенью латте со специями, то оно готовится с использованием искусственных добавок и большого количества сахара. Если вы хотите разнообразить свой утренний кофе, то лучше добавьте к еще не размолотым зёрнам имбирь, корицу, мускатный орех и гвоздику, советует Кейтлин.

Яблочный сидр - это не идеальный выбор

Все мы любим скоротать осенний вечерок с тёплым сидром, но при этом забываем о содержании в напитке сахара. "Яблочный сидр - это по сути сок. И в нем много сахара, который вызывает у организма инсулиновую реакцию", - подчеркивает доктор Сент-Джонс.

Позволяйте себе все виды кабачковых и тыквенных

Осенью на полках появляется огромное количество разнообразных тыкв и кабачков. Достаточно посыпать их корицей, сбрызнуть оливковым маслом и запечь в духовке, чтобы получить потрясающее блюдо с карамельным ароматом. Оранжевый цвет тыкв говорит о высоком содержании в них бета-каротина, отвечающего за здоровье кожи и глаз.

Если вы любитель тыквенного супа-пюре, то лучше приготовить его самим, чтобы избежать лишний раз сливок и масла. Просто приготовьте постный суп дома, используя блендер.

О чили и цветной капусте

В воскресный промозглый день нет ничего лучше, чем приготовить что-то мясное и согревающее. Например, чили кон карне - традиционное мексиканское блюдо. И сделать его намного полезнее, используя вместо традиционной фасоли болгарский перец и грибы. Также легко заменить говядину на индейку.

Но если вдруг вы решили немного похудеть. то идеальным выбором для вас станет цветная капуста. Разберите кочан на соцветия, окуните их в какой-нибудь острый соус и запеките. Цветная капуста чрезвычайно полезна, в ней содержится много витаминов и минералов. И да, пик её сезона как раз приходится на осень.

Кейт Муни