реклама
 Опубликовано : Сегодня 19:26

Metro выбрало пять лучших премьерных постановок для театралов

  • Виктория Мельникова

Мы изучили, чем постановщики собираются удивлять искушённую московскую публику, и выбрали самые интригующие спектакли. Так что читаем и планируем свой выход в свет

Дарси и Лиззи запели

МХТ имени Чехова открыл сезон экспериментальной постановкой «Гордость и пре-дубеждение». Впервые театралам представят музыкальную версию знаменитого романа Джейн Остин. Музыку специально для артистов труппы написал американский композитор Питер Экстром. На язык же мюзикла историю неравной любви мистера Дарси и Элизабет переложил Алексей Франдетти. Кстати, этот молодой режиссёр на Таганке поставит в новом сезоне историю маньяка-цирюльника с Флит-стрит – «Суини Тодд».

Metro выбрало пять лучших премьерных постановок для театралов

Эксперименты Серебренникова   

Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников на сборе труппы рассказал, что театр продолжит проект, посвящённый судьбам поэтов. Скоро должны выйти постановки «Мандельштам. Век-волкодав» с Чулпан Хаматовой в главной роли и «Ахматова. Поэма без героя» с Аллой Демидовой. Кроме того, в начале зимы Серебренников планирует выпустить документальный спектакль «Похороны Сталина» – на сцене соберутся разные поколения артистов, режиссёров, писателей, музыкантов, чтобы поговорить о недавней истории нашей страны. А ещё режиссёр продолжит своё сотрудничество с Большим театром. После постановки балета «Герой нашего времени» Серебренников возьмётся за историю, посвящённую Нуриеву.  

Metro выбрало пять лучших премьерных постановок для театралов

Андрей Свитайло

Фото:

Принц и опричники

Худрук «Ленкома» Марк Захаров готовит к выходу спектакль «День опричника» по нашумевшим произведениям Владимира Сорокина «Теллурия» и «День опричника». В постановке, премьера которой намечена на конец ноября, задействованы Виктор Раков, Антон Шагин, Дмитрий Певцов, Сергей Степанченко. А в начале октября ожидается премьера спектакля «Странный народ эти взрослые». Это своеобразная сценическая фантазия по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (режиссёр Сергей Дьячковский). 

Марк Захаров

Марк Захаров

РИА Новости

Фото:

Новый сезон в Театре им. Ермоловой не назовёшь весёлым. Труппа решила поговорить со зрителем на языке человеческих драм и трагедий. Чего стоит постановка шекспировского «Макбета», в которой короля-убийцу исполнит худрук Олег Меньшиков. В планах у труппы «Утиная охота» по Вампилову и «Процесс» по Кафке. Меньшиков на сборе труппы заверил, что театр никоим образом не хочет вогнать зрителя в депрессию.

«Не будем забывать, что это ненастоящий Макбет, ненастоящий Зилов, – говорит Меньшиков. – Всё-таки я считаю, что театр – это в первую очередь игрища, и мы будем ориентироваться на это». 

Олег Меньшиков

Олег Меньшиков

пресс-служба театра имени Ермоловой

Фото:

«Мнимый больной»    

Новый сезон Московского академического театра имени Вахтангова открыла комедия-балет Мольера «Мнимый больной». Спектакль поставил румынский режиссёр Сильвиу Пуркарете, прославившийся своими адаптациями мировой классики.  Главную роль в этом фарсово-бытовом сюжете, рассчитанном на актёрские импровизации, сыграл Сергей Маковецкий. Зрители также увидят Сергея Юшкевича, Александра Рыщенкова, Ольгу Тумайкину, Олега Макарова... 

Сергей Маковецкий на репетиции спектакля "Мнимый больной"

Сергей Маковецкий на репетиции спектакля "Мнимый больной"

РИА Новости

Фото:

Еще на тему Театральная премьера

Театральная премьера. "Энергичных людей" решили проучить

Театральная премьера. "Энергичных людей" решили проучить

В Театре имени Моссовета прошла премьера спектакля «Энергичные люди» по одноимённой повести Василия Шукшина. Режиссёром постановки выступил художественный руководитель театра Павел Хомский. О чём спектакль Дела семейные  и общественные Действие разворачивается в квартире обычной зажиточной семьи Кузькиных. На сцене главный герой Аристарх Петрович балагурит под коньячок (происходит это нередко) вместе со своими приятелями, такими же, как сам Кузькин, спекулянтами и воротилами, – одним словом,...
 
Спектакль "Разговоры после прощания" расскажет, как человечность побеждает обиды и недомолвки [5 Фото]Театральная премьера: постановка "Война близко" расскажет о трагических событиях в современном мире [5 Фото]Театральная премьера: в столице представили новую постановку "Дом, который построил Свифт"

Самое популярное

"Русская Кардашьян" обнажила грудь в откровенном купальнике 18Фото

"Русская Кардашьян" обнажила грудь в откровенном купальнике

 
Обкурившегося вейпера доставили в реанимацию в Петербурге2Фото

Обкурившегося вейпера доставили в реанимацию в Петербурге

Как сообщает АН « Оперативное прикрытие», в НИИ скорой помощи 25 сентября доставили неизвестного мужчину, которому на вид было не больше 22 лет.  В больницу его забрали примерно в половину пятого утра от дома №19 по проспекту Науки. Медики диагностировали у пациента ингаляционное отравление каннабиоидами – действующим веществом гашиша и марихуаны.  Состояние молодого человека врачи сейчас оценивают как средней тяжести. По факту случившегося правоохранители проводят проверку. 
 
Анджелина Джоли "забыла" надеть бельё на встречу с детьми-беженцами и вызвала шквал критики21Фото

Анджелина Джоли "забыла" надеть бельё на встречу с детьми-беженцами и вызвала шквал критики

Анджелина Джоли вызвала в соцсетях шквал критических замечаний после встречи с детьми в Иордании. Поводом для возмущения стал наряд голливудской звезды. Под черное платье-балахон Анджелина Джоли не надела бюстгальтер. В качестве посла доброй воли ООН актриса приехала в Иорданию, чтобы пообщаться с детьми беженцев из Сирии. В лагерь, где живут семьи, бежавшие из страны, где идет война, Анджелина Джоли прибыла 9 сентября - произнесла небольшую речь, пообщалась с подростками и малышами, спросила,...
 
Молодой бизнесмен ушёл на пробежку в парк 300-летия Петербурга и пропал

Молодой бизнесмен ушёл на пробежку в парк 300-летия Петербурга и пропал

32-летний мужчина утром в воскресенье отправился из дома на пробежку в парк 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе города и с тех пор на связь с родными и друзьями не выходил. Об исчезновении бизнесмена в полицию заявила супруга. Пропавший мужчина является директором «Школы тренировки мозга для детей», а его супруга работает там тренером, сообщает АН "Оперативное прикрытие".   Уточняется, что мужчина ушёл из дома на улице Савушкина 25 сентября около 07:20. По данным на 26 сентября,...
 
В Сети появилось фото 47-летней Светланы Бондарчук в объятиях незнакомца30Фото

В Сети появилось фото 47-летней Светланы Бондарчук в объятиях незнакомца

В минувшие выходные телеведущая Светлана Бондарчук заинтриговала подписчиков своего Instagram фото, на котором она лежит на скамейке в объятиях неизвестного мужчины. В подписи под фото Бондарчук сохранила интригу: - Люди в чёрном, - гласит лаконичная подпись под фото. В светских хрониках уже заинтересовались таинственным незнакомцем и гадают, не нашла ли Светлана нового спутника жизни после громкого развода с Фёдором Бондарчуком. Напомним, что после расставания звёздной пары прошло чуть больше...
 
Из заповедника в Индии сбежали десятки тигров6Фото

Из заповедника в Индии сбежали десятки тигров
 
Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова похвасталась пышной грудью в ярком купальнике15Фото

Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова похвасталась пышной грудью в ярком купальнике

Поклонники оценили стройную фигуру певицы
 
Зоозащитники ищут виновных в массовой гибели уток

Зоозащитники ищут виновных в массовой гибели уток

Зоозащитники написали заявление в прокуратуру по факту массового отравления птиц в Тимирязевском парке летом этого года. Поводом стали результаты экспертизы, где говорится, что в тушках уток обнаружено ядовитое вещество, популярное у догхантеров, – изониазид.  По словам очевидцев, 22 августа берега реки Жабенка и Большого Садового пруда были усыпаны трупиками мёртвых уток. Погибло более шестидесяти птиц. А одной из жертв стал занесённый в Красную книгу Москвы и Подмосковья чирок-свистунок.  –...
 
Стали известны названия двух эпизодов IV сезона сериала "Шерлок"15Фото

Стали известны названия двух эпизодов IV сезона сериала "Шерлок"

Поклонники Бенедикта Камбербэтча с нетерпением ждут нового сезона сериала "Шерлок", где британский актёр сыграл главную роль, а доктора Ватсона исполнил Мартин Фриман. Новые эпизоды сериала телеканала ВВС  традиционно выйдут на экраны сразу после празднования Нового года. Этим летомм создатели полюбившегося сериала порадовали фанатов тизером и официальным трейлером. На этот раз на официальной странице в Twitter BBC One раскрыл названия первых двух серий четвертого сезона сериала «Шерлок». Они...
 
Metro узнало, как выглядит самый дорогой дом в Европе11Фото

Metro узнало, как выглядит самый дорогой дом в Европе

Жилище дизайнера Пьера Кардена оценивается в 456 млн долларов
 
Обладатели iPhone 7 стали массово сверлить дыры в своих смартфонах21Фото

Обладатели iPhone 7 стали массово сверлить дыры в своих смартфонах

Таким образом они пытаются сделать в своих гаджетах разъём для наушников
 
Трамп или Хиллари: Америка решает, кто ей более неприятен7Фото

Трамп или Хиллари: Америка решает, кто ей более неприятен
 
Сенную площадь в Петербурге начали зачищать от ларьков8Фото

Сенную площадь в Петербурге начали зачищать от ларьков

В городе продолжают освобождать незаконно занимаемые земельные участки
 
"Самые красивые девочки в мире" снялись в совместной фотосессии 15Фото

"Самые красивые девочки в мире" снялись в совместной фотосессии

10-летняя Кристина Пименова и 12-летняя Анастасия Безрукова попали в объектив камеры российского фотографа Алёны Кунда. Совместные снимки юных красавиц появились на днях на страницах всей троицы в социальной сети Инстаграм. Девочки позировали с распущенными длинными русыми волосами в голубых джинсовых рубашках и в уютных светлых свитерах.  Палитра эмоций в кадре варьировалась от беззаботного ребячества до глубокой задумчивости. Фотографии с юными моделями за считанные часы набрали в социальных...
 

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
 
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...
 

Последние новости

Из заповедника в Индии сбежали десятки тигров6Фото

Из заповедника в Индии сбежали десятки тигров

Сегодня 21:37 Несколько десятков тигров вынуждены были спасаться бегством из-за лесного пожара,  сообщает ТАСС. Дикие кошки сбежали из заповедника Сатьямангалам в штате Тамилнаду на юге Индии. Пожар в заповеднике вспыхнул накануне. Пламя охватило более 150 гектаров джунглей, заставив животных спешно покинуть привычные места обитания. Очаг возгорания был локализован, но тигры успели разбежаться. В природоохранной службе штата местных жителей призвали к осторожности, заявив, что хищники могут представлять...
 

Самое популярное

Обладатели iPhone 7 стали массово сверлить дыры в своих смартфонах21Фото
В Москве рядом с храмом и музеем рекламируют наркотики

Галереи и видео

"Русская Кардашьян" обнажила грудь в откровенном купальнике 18Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама