МХТ имени Чехова открыл сезон экспериментальной постановкой «Гордость и пре-дубеждение». Впервые театралам представят музыкальную версию знаменитого романа Джейн Остин. Музыку специально для артистов труппы написал американский композитор Питер Экстром. На язык же мюзикла историю неравной любви мистера Дарси и Элизабет переложил Алексей Франдетти. Кстати, этот молодой режиссёр на Таганке поставит в новом сезоне историю маньяка-цирюльника с Флит-стрит – «Суини Тодд».

Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников на сборе труппы рассказал, что театр продолжит проект, посвящённый судьбам поэтов. Скоро должны выйти постановки «Мандельштам. Век-волкодав» с Чулпан Хаматовой в главной роли и «Ахматова. Поэма без героя» с Аллой Демидовой. Кроме того, в начале зимы Серебренников планирует выпустить документальный спектакль «Похороны Сталина» – на сцене соберутся разные поколения артистов, режиссёров, писателей, музыкантов, чтобы поговорить о недавней истории нашей страны. А ещё режиссёр продолжит своё сотрудничество с Большим театром. После постановки балета «Герой нашего времени» Серебренников возьмётся за историю, посвящённую Нуриеву.

Худрук «Ленкома» Марк Захаров готовит к выходу спектакль «День опричника» по нашумевшим произведениям Владимира Сорокина «Теллурия» и «День опричника». В постановке, премьера которой намечена на конец ноября, задействованы Виктор Раков, Антон Шагин, Дмитрий Певцов, Сергей Степанченко. А в начале октября ожидается премьера спектакля «Странный народ эти взрослые». Это своеобразная сценическая фантазия по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (режиссёр Сергей Дьячковский).

Новый сезон в Театре им. Ермоловой не назовёшь весёлым. Труппа решила поговорить со зрителем на языке человеческих драм и трагедий. Чего стоит постановка шекспировского «Макбета», в которой короля-убийцу исполнит худрук Олег Меньшиков. В планах у труппы «Утиная охота» по Вампилову и «Процесс» по Кафке. Меньшиков на сборе труппы заверил, что театр никоим образом не хочет вогнать зрителя в депрессию.

«Не будем забывать, что это ненастоящий Макбет, ненастоящий Зилов, – говорит Меньшиков. – Всё-таки я считаю, что театр – это в первую очередь игрища, и мы будем ориентироваться на это».