Metro выделяет 12 главных событий 2017 года

28 января Наступает год Огненного Петуха В этот день начинается новый год по китайскому календарю – год Петуха. По данным астрологов, люди, родившиеся в этот год, наблюдательны, трудолюбивы, находчивы, бесстрашны и талантливы. Наступающий год сложится особенно удачно для представителей этого знака зодиака – их инициативности останется только позавидовать. 26 февраля Премию «Оскар» вручат в 89-й раз Церемония вручения «Оскара» в этом году пройдёт в конце февраля. Впервые её будет вести американский комик Джимми Киммел. Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»), Барри Дженкинс («Лунный свет»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»), как ожидается, поборются за звание лучшего режиссёра. Ходят слухи, что лучшим актёром может стать Кейси Аффлек, Райан Гослинг или Том Хэнкс, а Натали Портман, Эми Адамс или Эмма Стоун – лучшей актрисой. Лучшим фильмом киноакадемики, скорее всего, назовут «Ла-Ла Ленд», «Женщины XX века» или «Манчестер у моря». Также в шорт-лист попал российский «Рай» Андрея Кончаловского.

WDSSPR Фото:

Март 10 лет со дня первого «Часа Земли» 10 лет назад впервые в Сиднее состоялся «Час Земли», организованный Всемирным фондом дикой природы. Тогда 2,2 млн человек выключили электричество на 60 секунд. Также было отключено прожекторное освещение на мосту Харбор-Бридж и на Сиднейском оперном театре. Год спустя это мероприятие стало международным. В нём приняли участие 178 стран (в том числе и Россия), что оказало значительное влияние на борьбу с климатическими изменениями.

Getty Фото:

8 апреля Киев ждёт Евровидение- 2017 Песенный конкурс Евровидение – одно из самых продолжительных в мире ТВ-шоу. В 2017 году финал состоится 13 мая. 62-я церемония конкурса пройдёт в Киеве, после того как украинская певица Джамала одержала победу с песней «1944» в Стокгольме. Украина примет конкурс уже во второй раз – он уже проходил в Киеве в 2005 году. 23 апреля – 7 мая Президентские выборы во Франции Во Франции в 2017 году выберут нового президента. Первый раунд выборов назначен на 23 апреля. Действующий лидер Франсуа Олланд отказался переизбираться. Недавние опросы показали, что шансы на победу высоки у Франсуа Фийона. Ему будет противостоять Марин Ле Пен, которую французы также активно поддерживают

Getty Фото:

Июль Во Франции закончится режим ЧП Новый премьер-министр Франции Бернар Казнёв заявил, что правительство постарается завершить чрезвычайное положение в стране к июлю 2017 года. Оно было введено в ноябре 2015 года после террористических атак в Париже, в результате которых погибли 130 человек. Чрезвычайное положение попытаются отменить в 5-й раз. Сентябрь Парламентские выборы в Германии Ангела Меркель заявила о своём намерении баллотироваться на четвёртый срок в качестве канцлера. Ожидается, что эта кампания будет очень тяжёлой для Меркель. Она обещает защищать демократические принципы на фоне появления на политической арене Трампа и других крайне правых лидеров. Презентуют смартфон iPhone 8 Ожидается, что в начале сентября компания Apple представит новую версию iPhone, умный девайс, который 9 января нового 2017 года отметит своё десятилетие. По слухам, размер гаджета будет ещё больше, чем у предыдущей модели, у него появится беспроводная зарядка, а новый дисплей будет создан на основе органических светодиодов (OLED). Каталония проведёт референдум Президент автономной области Карлос Пучдемонт заявил, что вопрос о выходе региона из состава Испании будет вынесен на всенародное голосование. Вполне вероятно, что его результаты возмутят Мадрид – страна находится перед лицом глубокого политического кризиса. 7 ноября 100-летие Октябрьской революции В 1917 году Российскую империю потрясли сразу две революции. В результате первой, Февральской, было свержено самодержавие. 7–8 ноября эта же участь постигла действующее Временное правительство. Сто лет спустя Россия вспомнит свою историю. Президент Владимир Путин уже подписал распоряжение о подготовке к проведению мероприятий, посвящённых юбилейной дате. 6–17 ноября Саммит ООН по изменению климата 23-я сессия саммита ООН по вопросам изменения климата будет организована представителями Фиджи, но пройдёт в немецком Бонне. Делегаты со всего мира соберутся там, чтобы обсудить новые достижения в борьбе с климатическими изменениями, а также дальнейший план действий.

Декабрь Первая трансплантация человеческой головы 31-летний Валерий Спиридонов, который страдает от спинальной мышечной атрофии, в 2015 году решился стать добровольцем для операции по пересадке головы. Недавно стало известно, что российский программист из Владимира окажется на операционном столе в декабре 2017 года. Пересадка головы будет проводиться итальянским хирургом Серджио Канаверо, который утверждает, что сможет отрезать голову Спиридонова и пересадить её на здоровое тело.

Истории, которые могут случиться в 2017-м Машина взлетит в 2017 году Словацкая компания планирует запустить в продажу летающий автомобиль AeroMobil 3.0 в 2017 году. Автопроизводители утверждают, что всего за несколько секунд «автомобиль сможет трансформироваться в аэроплан». Также отмечается, что в AeroMobil 3.0 смогут уместиться два человека и работать он будет с помощью газа. У летающей модели будут складные крылья – это позволит парковать AeroMobil как обычное авто. Война в Сирии наконец закончится Гражданская война в Сирии, начавшаяся после протестов так называемой арабской весны, может закончиться в 2017 году. Этому может поспособствовать решение Дональда Трампа вести политику невмешательства, о которой он говорил во время предвыборной кампании. «Война в Сирии может закончиться в 2017 году, но вероятность не так уж велика. Ожидается, что новое правительство США во главе с Трампом перестанет требовать отставки Асада и сфокусируется на борьбе с «Исламским государством» (террористическая группировка запрещена в РФ). Это может остановить конфликт», – говорит Metro канадский политолог Иван Качановский из Университета Оттавы. Новости о борьбе против ИГ также будут доминировать в СМИ в 2017 году, однако эксперты уверены, что будет весьма сложно быстро уничтожить эту террористическую организация. Владимир Ленин обретёт покой В год столетия Октябрьской революции её вождь Владимир Ленин наконец обретёт покой. Тело вождя революции оказалось в Мавзолее спустя неделю после его смерти, 27 января 1924 года. Советское руководство озаботилось судьбой тела Ленина на случай его кончины ещё при жизни вождя: осенью 1923 года состоялось заседание Политбюро, на котором Сталин объявил, что существует предложение «некоторых товарищей» в случае смерти Ленина подвергнуть его тело бальзамированию. «Мы давно предлагали захоронить тело Ленина, – заявил Metro руководитель Высшего совета ЛДПР Игорь Лебедев. – По-христиански, по-человечески тело после смерти должно покоиться в земле. Или сжечь останки в крематории – это пусть уже коммунисты сами решают. Именно так год столетия и нужно отметить».

Getty Фото:

Кто попадёт в новости в 2017-м Дональд Трамп Инаугурация 45-го президента США пройдёт 20 января. Эта дата ознаменует начало его четырёхлетнего пребывания в Белом доме. Пост вице-президента займёт Майк Пенс. Противоречивые заявления и планы Трампа потрясали мир на протяжении 2016 года и наверняка продолжат удивлять и в 2017-м.

все фото ниже - Getty Фото:

Deep Purple Британская рок-группа анонсировала тур Long Goodbye Tour с новым альбомом In Finite в 2017 году. Название тура, которое с английского переводится как «Долгий прощальный тур», вызвало слухи, что музыканты планируют завершить карьеру после того, как выпустили два десятка альбомов.

Getty Фото:

Тереза Мэй Британский премьер Тереза Мэй завоевала символическую победу 7 декабря, когда члены парламента поддержали её решение о начале переговоров о выходе Великобритании из ЕС в конце марта. По их окончании будет запущен процесс выхода, который регламентирован 50-й статьёй Лиссабонского договора.

Getty Фото:

Владимир Путин Российский лидер останется героем новостных заголовков в 2017 году. Война в Сирии, в которой Россия поддерживает Башара Асада, продолжается. Есть шансы, что сотрудничество Владимира Путина и нового президента США благоприятно повлияет на ситуацию в Сирии.

Gorillaz Виртуальная рок-группа, созданная Деймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом, планирует в 2017 году выпустить новый альбом. Хьюлетт обещал, что пластинка будет доступна уже в 2016-м, однако позднее заявил, что альбом действительно особенный и с его релизом не должно быть никакой спешки.

Рауль Кастро Кубинский президент, потерявший не так давно своего старшего брата, тоже будет фигурировать в СМИ в следующем году. Кастро уже вступил в конфронтацию с королём недвижимости Дональдом Трампом, который пригрозил разорвать отношения между Кубой и США, налаженные Бараком Обамой.

Мария Шарапова Теннисистка одержала частичную победу в спортивном арбитражном суде в Лозанне после того, как была дисквалифицирована на два года за употребление допинга. Высока вероятность, что она снова начнёт играть в 2017 году. Надеемся, ей удастся вернуться в ранг топового игрока.

Папа Франциск Понтифик из Аргентины, как сообщается, объявит 2017-й годом упрощения процедуры аннулирования брака. Ходят слухи, что так называемое министерство милосердия переименуют в министерство недействительности брака и оно будет иметь полномочия автоматически предоставлять разводы.

Усейн Болт Ямайская легенда спринта может перестать ставить рекорды в следующем году. Самый быстрый человек в мире подтвердил, что он завершит свою карьеру атлета в Лондоне. Раньше ходили слухи, что Болт сделает это после Олимпиады в Рио, однако этого не произошло.