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Обновлено : Сегодня 18:29
- Опубликовано : Сегодня 17:43

Metro выбрало 5 сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью

  • Любовь Егорова

Metro выбрало самые интересные новинки этой осени

Metro выбрало 5 сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью

Осенью традиционно стартует очередной телевизионный сезон, а значит, нас ждёт много новинок. 

Мы выбрали главные сериальные премьеры, которые вы вскоре будете смотреть за кружкой горячего чая, когда за окном дождь.

«Молодой папа»

В октябре нас ждёт ещё один дебют. Итальянский режиссёр Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодость») впервые снял сериал. Премьера пилотной серии состоялась на Венецианском кинофестивале – это первый прецедент за всю историю фестиваля.  Джуд Лоу сыграл вымышленного римского папу Пия XIII – американца, избранного понтификом вопреки здравому смыслу. Он много курит, пьёт кока-колу, а в саду Папского дворца поселяет кенгуру. Критики тепло приняли новинку.  

IMDB

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«Доктор Шанс»

В октябре на канале FOX состоится премьера сериала «Доктор Шанс», где Хью Лори вновь предстанет в медицинском халате, он играет судебного психоневролога. Кстати, один из режиссёров ленты Дэниэл Эттиэс работал вместе с Лори над «Доктором Хаусом». Сериал уже продлили на второй сезон.   

IMDB

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«Корона»

4 ноября на Netflix выйдет драматический сериал, который расскажет о жизни поныне царствующей британской королевы Елизаветы II начиная с восхождения на престол в конце 1940-х. Королеву сыграла Клер Фой. Сценарий к проекту написал Питер Морган, в 2005 году создавший «Корлеву». Это самый дорогой сериал в истории канала Netflix. Любителям «Аббатства Даунтон» должна понравиться новая костюмированная драма с британским акцентом. 

IMDB

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«Кризис в шести сценах»

Это первый сериал, который снял Вуди Аллен. Он сам написал сценарий, сам срежиссировал его и сам сыграл главную роль. В кадре также появляется и певица Майли Сайрус. Как признался режиссёр, он взял её в проект, потому что она забавная. Мировая премьера состоится 30 сентября на канале Amazon.

IMDB

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«Западный мир»

Многие уверены, что эта новинка от HBO будет заменой «Игры престолов». Сериал основан на идее одноимённого фильма Майкла Крайтона 1973 года. Одним из режиссёров и сценаристов проекта выступил Джонатан Нолан – брат Кристофера Нолана. Один из продюсеров – Дж. Дж. Абрамс. Главную роль исполнил Энтони Хопкинс. Премьера намечена на 3 октября. 

IMDB

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