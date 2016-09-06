Metro выбрало 5 сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью

Осенью традиционно стартует очередной телевизионный сезон, а значит, нас ждёт много новинок.
Мы выбрали главные сериальные премьеры, которые вы вскоре будете смотреть за кружкой горячего чая, когда за окном дождь.
«Молодой папа»
В октябре нас ждёт ещё один дебют. Итальянский режиссёр Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодость») впервые снял сериал. Премьера пилотной серии состоялась на Венецианском кинофестивале – это первый прецедент за всю историю фестиваля. Джуд Лоу сыграл вымышленного римского папу Пия XIII – американца, избранного понтификом вопреки здравому смыслу. Он много курит, пьёт кока-колу, а в саду Папского дворца поселяет кенгуру. Критики тепло приняли новинку.
«Доктор Шанс»
В октябре на канале FOX состоится премьера сериала «Доктор Шанс», где Хью Лори вновь предстанет в медицинском халате, он играет судебного психоневролога. Кстати, один из режиссёров ленты Дэниэл Эттиэс работал вместе с Лори над «Доктором Хаусом». Сериал уже продлили на второй сезон.
«Корона»
4 ноября на Netflix выйдет драматический сериал, который расскажет о жизни поныне царствующей британской королевы Елизаветы II начиная с восхождения на престол в конце 1940-х. Королеву сыграла Клер Фой. Сценарий к проекту написал Питер Морган, в 2005 году создавший «Корлеву». Это самый дорогой сериал в истории канала Netflix. Любителям «Аббатства Даунтон» должна понравиться новая костюмированная драма с британским акцентом.
«Кризис в шести сценах»
Это первый сериал, который снял Вуди Аллен. Он сам написал сценарий, сам срежиссировал его и сам сыграл главную роль. В кадре также появляется и певица Майли Сайрус. Как признался режиссёр, он взял её в проект, потому что она забавная. Мировая премьера состоится 30 сентября на канале Amazon.
«Западный мир»
Многие уверены, что эта новинка от HBO будет заменой «Игры престолов». Сериал основан на идее одноимённого фильма Майкла Крайтона 1973 года. Одним из режиссёров и сценаристов проекта выступил Джонатан Нолан – брат Кристофера Нолана. Один из продюсеров – Дж. Дж. Абрамс. Главную роль исполнил Энтони Хопкинс. Премьера намечена на 3 октября.