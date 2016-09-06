Metro выбрало 5 сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью

Осенью традиционно стартует очередной телевизионный сезон, а значит, нас ждёт много новинок.

Мы выбрали главные сериальные премьеры, которые вы вскоре будете смотреть за кружкой горячего чая, когда за окном дождь.

«Молодой папа»

В октябре нас ждёт ещё один дебют. Итальянский режиссёр Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодость») впервые снял сериал. Премьера пилотной серии состоялась на Венецианском кинофестивале – это первый прецедент за всю историю фестиваля. Джуд Лоу сыграл вымышленного римского папу Пия XIII – американца, избранного понтификом вопреки здравому смыслу. Он много курит, пьёт кока-колу, а в саду Папского дворца поселяет кенгуру. Критики тепло приняли новинку.