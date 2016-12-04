Ещё немного о моделях Скрытый талант Эльзы Хоск 28-летняя шведка призналась, что когда-то была профессиональной баскетболисткой. Правда, красавица немного порастеряла форму. «Я играла последний раз полгода назад, и тогда я промазала восемь раз. Было стыдно», – призналась она Metro. Жозефин Скривер получила крылья «Даже не представляете, как я счастлива», – заявляет датская модель. 23-летняя красавица стала новым «ангелом» Victoria’s Secret в этом году, присоединившись к целой плеяде красоток, таких как Адриана Лима и Кэндис Свейнпол. Жозефин не скрывает некоторого волнения, но признаётся, что сегодня у неё «8 млн бабочек в животе» и ей хочется летать.

Алессандра Амбросио застала времена, когда фотошоп ещё не захватил полностью индустрию моды. 35-летней бразильянке, конечно, не особо требуются такие вспомогательные средства, но она не скрывает своей озабоченности по поводу того, что фотошоп стали использовать слишком часто. Алессандра выходит на подиум Victoria’s Secret уже в шестнадцатый раз. Перед началом она рассказала Metro о том, как готовится к шоу и сколько ещё показов нижнего белья сможет выдержать.

Вы участвуете в показах уже больше 10 лет. Как по-вашему, изменились ли шоу Victoria’s Secret?

Они стали масштабнее. И так повелось, что каждое последующее было лучше предыдущего. Так что это шоу обещает быть не только очень красочным, но и самым лучшим.

Как вы физически готовитесь к шоу?

В этом году я начала тренироваться с Трейси Андерсон (тренер Мадонны, Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Лопез. – Прим. ред.). Сегодня она уже успела меня зарядить хорошим настроением на тренировке.

Соцсети стали важной частью не только показов Victoria’s Secret, но и всего модельного мира. Как они повлияли на вашу повседневную жизнь?

Теперь мы стали ближе к нашим поклонникам. Люди могут следить за нашей жизнью с момента пробуждения, они знают, как мы проводим вечера, да практически всё.

Не напрягает ли вас такая открытость?

Я просто понимаю, что, рассказывая что-то сама фанатам, я могу контролировать рамки этой открытости.

Петер Линдберг, выступивший в этом году автором календаря Pirelli, решил отказаться от фотошопа при создании своей серии с участием актрис типа Николь Кидман и Умы Турман.

Как вам кажется, сможет ли мир моды наконец отказаться от чрезмерно обработанных снимков?

Мне трудно судить, ведь я нахожусь по другую сторону камеры. Но когда я только начинала модельную карьеру, никакого фотошопа не было. Я работаю уже 20 лет и видела, как обработка постепенно захватывала мир. В определённых случаях она, конечно, помогает, но последнее время её используют слишком часто и много.

То есть вы согласны с тем, что некоторые фото выглядят очень ненатурально?

Есть тонкая грань между тем, что нормально, и тем, что становится уже странным. С той же обработкой тона лица – мы хотим видеть кожу, а не маску.

Как долго вы ещё собираетесь участвовать в показах Victoria’s Secret?

Сложно сказать... Не знаю. Это моё 16-е шоу. Я и подумать не могла, что столько отхожу. Сколько ещё? Может, вы мне скажете?

Девушка-Мечта Жасмин Тукс

Модель, которой доверили самый дорогой бюстгальтер шоу Fantasy Bra из 9000 драгоценных камней, рассказала Metro, насколько тяжело нести эту ношу в прямом и переносном смысле

Этот бюстгальтер стоит 3 миллиона долларов. Хотели бы украсть его?

Вполне возможно, я сбегу в нём прямо с подиума!

Вам одной из немногих выпала честь носить Fantasy Bra, что чувствуете?

Я вспоминаю всех тех, кому выпадал такой шанс. Это были настоящие супермодели: Адриана Лима, Тайра Бэнкс, Хайди Клум.

Не знаю, могу ли я быть среди них.

Париж знаменит ещё одним шоу с участием девушек – «Мулен Руж». Вы там бывали?

Мы сходили туда с Сарой Сампайо (один из «ангелов» Victoria’s Secret. – Прим. ред.). Мы даже попытались выучить канкан и станцевали с девушками в костюмах.

Станцуете канкан на подиуме?

Нет! Честно говоря, у меня он не особо получился, не думаю, что кто-то захочет это видеть. (Смеётся.)

Эдвард Томпсон