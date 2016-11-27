Кстати Несколько фактов о личной жизни Фиделя: • Сестра-диссидентка. Хуанита Кастро была большой головной болью для Фиделя. Поначалу она с восторгом приняла идеи революции, но позднее разочаровалась в них и начала сотрудничать с ЦРУ. Под давлением братьев Хуанита покинула Кубу в 1964 году. Обосновавшись в США, она не раз выступала с осуждением режима Кастро и даже выпустила книгу «Фидель и Рауль, мои братья: другая история». Хуанита проживает в Майами. После смерти Фиделя выступила с заявлением о том, что не поедет на похороны, отметив, тем не менее, что «переживает» случившееся.

• Жёны и дети. Был женат дважды. Первая супруга (с 1948 по 1955) – Мирта Диаз Баларт, происходила из обеспеченной семьи. Второй женой (с 1980 г) стала Далиа Сото Валль, с которой он прожил до смерти. У Кастро по меньшей мере 7 признанных детей. Одна из них – Алина Фернандез – бежала с Кубы в 1993 году.

Эксперт: "Кубинцы станут свободнее" Сильвия Педраза, профессор социологии и культурологии Университета Мичигана Каковы основные достижения Кастро?

Для меня, Кастро всегда будет ассоциироваться с образом «Давида и Голиафа». Он был молодым революционером, посмевшим бросить вызов такой мощнейшей силе как американский капитализм.

Его достижениями можно считать: увеличение уровня грамотности среди населения и предоставление гражданам доступа к бесплатному здравоохранению. Каковы его основные провалы?

Его неспособность привнести в повседневную жизнькубинцев больше свободы, а также, конечно, его слабая экономическая политика, в результате которой в Кубе экономика была практически парализована на протяжении стольких десетялетий. Всё это стало причиной снижения жилищных и социальных стандартов для народа, и спровоцировало массовую эмиграцию населения. Как реагируют на его смерть кубинцы?

В Майами и других зарубежных кубинских общинах царит сплошная радость. На самой Кубе, реакции разделились: те, кто всё ещё считают себя приверженцами идей революции, скорбят, другие же молча вздохнули с облегчением. Какой станет Куба без Фиделя?

Куба долгое время напоминала шахматную доску, на которой ничего не происходит. И тут Кастро умер – сдвинулся король, а значит, появилось место для манёвра других фигур. Что будут делать власти?

Кубинцы станут свободнее. Откроется путь для реформистов в правительстве. Мы можем ожидать перемен.

дмитрий беляев

Кастро был противоречивой фигурой. Для некоторых он всегда будет олицетворением комммунистичнеских репрессий. Для других, он будет героем, который сумел противостоять США и создал общество, в котором все были равны, а также спасены от страха умереть от голода. Случилось то, что должно было случиться рано или поздно. Страна может двигаться дальше. В первую очередь нужно решить экономические проблемы.

Проблемы со здоровьем заставили Фиделя передать бразды правления страной брату Раулю в 2006 году, а уже через два года, в 2008, Кастро выступил с официальным заявлением о том, что уходит с поста главы государства. Его речь полностью была опубликована журналом Granma.

Кастро являлся лидером Кубинской революции и первым президентом страны после свержения Батисты Фульхенсио в 1959 году.

Он правил Кубой на протяжении 49 лет, ему принадлежит звание одного из самых долгоправящих политиков в мире, после Королевы Елизавты и Короля Таиланда.

Его ненавидели в США и обожали в Латинской Америе, а также России и Китае, с которыми он наладил крепкие отношения во времена Холодной войны.

Бывший кубинский лидер всегда выглядел очень противоречивой фигурой. Его сопротивление США стоило и ему, и стране экономики: в результате его действий американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром в октябре 1960 было наложено эмбарго, длившееся на протяжении почти 54 лет и сохраняющееся до сих пор. Послабления были сделаны в 2015 году, а официально отношения между США и Кубой были восстановлены только в 2016-м.

После того, как Фидель дистанцировался от власти, ходило множество слухов о том, что на самом деле команданте уже давно мёртв, и даже появлялись фото предполагаемой могилы. Кубинское правительство всегда отрицало эти пересуды, публикуя в СМИ фото и видео Кастро, демонстрирующее его хорошее состояние здоровья.

Жизнь Фиделя никогда не была ровной и спокойной, но, наверное, главной еёкульминацией стали 60-ые, когда им был свергнут Фульхенсио. США отреагировали на смену власти агрессивно: в 1961 году была произведена высадка подготовленного ЦРУ вооружённого десанта с целью свержения правительства Фиделя. Тогда войскам Кастро удалось отстоять своё право на независимость.

А уже спустя год, в 1962 году, Фиделю не повезло оказаться в эпицентре Холодной войны – Карибском кризисе. Несмотря на то, что конфликт был главным образом между СССР и США, именно Куба стала потенциальной точкой запуска ядерной войны между двумя сверхдержавами. Тем не менее, Карибский кризис также можно расссмартивать как передышку, выпавшую правительсиву Кастро, так как США были озабочены на тот момент больше разбирательством с Союзом.

Жизнь Фиделя Кастро была полна опасностей, его не раз пытались убить. По данным кубинских спецслужб, комманданте пережил 638 покушений.

Кастро вызывал противоречивое отношение не только при жизни. Его смерть разделила людей на два лагеря: в то время как одни скорбят о его уходе, другие отмечают этот день как праздник – для них «кровавый диктатор» наконец-то умер.

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Даниэль Касилльяс