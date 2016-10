Новость о том, что Бобу Дилану дали Нобелевскую премию по литературе удивила общественность. И немудрено, ведь музыкант обошёл в борьбе за эту награду профессиональных литераторов: японца Харуки Мураками, кенийца Нгуги Ва Тхионго и сирийца Адонис.

Читать также: Нобелевская премия по литературе за 2016-й год досталась Бобу Дилану

Тем не менее, идея присуждения Дилану Нобелевской премии по литературе родилась у академиков еще в 1996 году. И вот, спустя 20 лет, награда, наконец, нашла своего героя.

Связано это во многом с тем, что тексты песен Дилана уже давно изучаются специалистами по всему миру. Известный критик Кристофер Рикс опубликовал 500-страничный анализ стихов Дилана, поставив его в один ряд с такими классиками как Эллиот, Китс и Тэннисон. Британский поэт-лауреат сэр Эндрю Моушн предлагал ввести изучение творчества Дилана в школьную программу.

Кстати, Боб Дилан - не первый композитор, получивший Нобелевскую премию по литературе. Так в 1913 году награду в этой категории присудили Рабиндранату Тагору - поэту, чье творчество сформировало литературу и музыку Бенгалии.

В связи с этим поистинне грандиозным событием мы решили собрать всё самое интересное о музыканте.

Для начала, Боб Дилан - это псевдоним. Настоящее имя музыканта - Роберт Аллен Циммерман. Он появился на свет 24 мая 1941 года в штате Миннесота в еврейской семье.

Предки Дилана по отцовской линии, Зигман и Анна Циммерманы эмигрировали в США из Одессы после еврейских погромов 1905 года. Предки со стороны матери, Бен и Флоренс Стоуны были литовскими евреями, перебравшимися в штаты в 1902 году. В своей автобиографии Дилан указал, что у него также есть предки из северо-восточной Турции.

Любовь к музыке проявилась у Роберта в раннем возрасте. Будучи еще мальчиком он постоянно слушал радио, преимущественно блюз и кантри. В подростковом возрасте проявил интерес к рок-н-роллу. Свои первые шаги как исполнителя Боб сделал еще в старших классах школы, когда сформировал несколько групп, исполняющих каверы на песни Литл Ричарла и Элвиса Пресли.

Во время выступления на школьном конкурсе талантов его группа играла так громко, что директор перерезал микрофон.

В 1959 году Диллан поступил в Университет Минессоты и начал выступать в местных кофейнях. Тогда-то ему и пришло в голову сменить имя. Фамилия Дилан была выбрана неслучайно. Роберт высоко ценил творчество поэта валлийского поэта Дилана Томаса.

"Бывет, что при рождении тебе достается не то имя, или не те родители. Так бывает. Нужно называть себя так, как вы хотите, чтоб вас называли. Мы же живем в свободной стране", - так прокомментировал смену имени Дилан в интервью 2004 года.

Уже в 1960 году он бросил учебу, и в 1961 году перебрался в Нью-Йорк.

Первый альбом не был коммерчески успешным и разошёлся тиражом всего в 5 тысяч экземпляров. Но благодаря поддержке своего продюсера Джона Хэммонда и известного музыканта Джонни Кэша Дилан продолжил свой путь к успеху.

Прорывом стала песня Blowin' in the Wind, которую сегодня принято считать гимном молодежных антивоенных и правоборческих движений 60-ых.

Хит Like a Rolling Stone 1965 года ознаменовал некий переход Дилана от традиционного фолка в русло популярной музыки.

Тем не менее, музыкант никогда полностью не покидал жанр американского фолка:

"Для меня одного рок-н-ролла недостаточно. Да, в этом стиле есть цепляющие фразы и драйвовые пульсирующие ритмы. Но эти песни несерьезны, они, как правило, не отражают действительности. А фолк, он более серьезный. Он наполнен более сильными чувствами: больше отчаяния, грусти, радости, веры в неизведанное ", - говорил Дилан в 1985 году.

В 1966 году Боб Дилан попал в аварию и на время прекратил гастрольную деятельность. Говорили, что его состояние критическое, и что потребуется много времени на восстановление. Но он все же продолжил выступать и гастролировать.

Что касается веры, то в течение жизни Дилан постоянно искал себя в этом направлении.

Будучи рожденным в еврейской семье, он прошёл через обряд Бар-мицвы. В 1971 году ездил в Израиль для встречи с общественным и религиозным деятелем Меиром Кахеине. Однако уже в конце 70-ых перешёл в христианство. Но и тут все неоднозначно: в 90-ые Дилан заявил, что не принадлежит никакой традиционной религии.

Боб Дилан до сих пор выступает с концертами и записывает альбомы. Последняя его пластинка, Fallen Angels вышла в 2016 году.

В копилке музыканта огромное количество наград: 11 "Грэмми", 1 "Золотой глобус" и 1 "Оскар" (за песню к фильму "Вундеркинды"). В 2008 году получил престижную Пулитцеровскую премию, а в 2012 - Президентскую медаль свободы.

По результатам опроса авторитетного музыкального издания "Rolling Stone", Боб Дилан занимает второе место после 'The Beatles' место в списке величайших рок-музыкантов.

Ниже мы предоставляем топ-5 лучших песен Боба Дилана с самыми яркими цитатами:

1) Like a Rolling Stone (пер. Как перекати-поле)

"Ты ходила в лучшую школу, пусть так, Мисс Одиночество, Но ты только и делала, что напивалась. Никто не учил тебя, как жить на улице, А теперь ты понимаешь, что придется к этому привыкать"

2) The Times They Are a-Changin' (пер. Времена меняются)

"Ваши сыновья и дочери больше не подчиняются вам, Ваша старая дорога разрушается"

3) Blowin' in the Wind (пер. Носится в ветре)

"Сколько ушей должно быть у человека, чтобы он услышал плач? И сколько сметей нужно, чтобы понять, что умерло слишком много людей?"

4) Mr. Tambourine Man (пер. Мистер с тамбурином)

"Тогда дай мне исчезнуть в табачных кольцах моего ума, вниз по туманным руинам времени, подальше от замерзших листьев и дрожащих деревьев, к обдуваемому ветром взморью".

5) Knockin' on Heaven's Door (пер. Стучусь в небесные врата)

"Мама, закопай мое оружие, я больше не могу им пользоваться. На меня надвигается темнота. Похоже, я стучусь в небесные врата"