Статус пропавших без вести получают люди, о местонахождении которых нет достоверной информации. Ежегодно «в никуда» по самым скромным подсчётам пропадают сотни тысяч человек по всему миру. Metro вспоминает реальные истории исчезновения при невыясненных обстоятельствах известных людей.

1) Майкл Рокфеллер (1961)

Правнука первого американского долларового миллиардера антропология интересовала куда больше приумножения семейного капитала. Окончив в возрасте 22 лет Гарвард, Майкл решил отправиться на исследования людоедского племени асматов в Океанию, где и пропал без вести в 1961 году. Несмотря на все богатства Рокфеллеров, найти Майкла так и не удалось. По самым распространённым версиям, его либо съели аборигены, либо он утонул. Так или иначе, ни его тела, ни останков обнаружено не было.

2) Гарольд Холт (1967)

Премьер Австралии пропал без вести во время купания 17 декабря 1967 года в штате Виктория, куда отправился в компании, предположительно, своей любовницы и её родственников. Несмотря на то что никаких следов обнаружить не удалось, уже 19 декабря он был объявлен умершим, а пост премьер-министра отошёл Джону Макьюэну. Самой необычной версией дальнейшей судьбы Холта стало предположение писателя Энтони Грея о том, что премьер был китайским шпионом и из воды его вытащила субмарина КНР.

3) Лорд Лукан (1974)

Светский лев, не сходивший с полос британских газет в 60-е годы, пропал без вести 7 ноября 1974 года после того, как Сандра Риветт, няня его троих детей, была найдена мёртвой в доме аристократа. В тот же вечер было совершено нападение на бывшую жену лорда, но она выжила. После его исчезновения было выдвинуто множество теорий о том, что могло произойти с Луканом. Известно, что он был заядлым картёжником. Суд признал его заочно виновным в убийстве няни. После ночи 7 ноября 1974 года его больше так никто никогда и не видел. Большинство исследователей склоняются к версии, что он сбежал в Африку или Австралию после совершения убийства. Спустя 42 года лорд Лукан признан умершим Верховным судом Великобритании.

4) Ричи Эдвардс (1995)

Исчезновение гитариста британской рок-группы Manic Street Preachers до сих пор не даёт покоя меломанам. Ричи, страдавший от хронической депрессии, с трудом справлялся со свалившейся на него славой. В преддверии первого тура группы в США, 1 февраля 1995 года, он пропал. Самой распространённой версией стало предположение о том, что Ричи спрыгнул с моста. И хотя сам Эдвардс не раз высказывался против суицида, а некоторые фанаты утверждали, что видели его живым на Гоа, в 2008 году он был официально признан умершим.

5) Сергей Бодров-младший (2002)

Звезда фильма «Брат» до сих пор официально считается пропавшим без вести, хотя многие уже записали его в погибшие. Талантливый 30-летний актёр и режиссёр отправился в горы Владикавказа для съёмок фильма «Связной». 20 сентября 2002 года в 20:08 произошёл внезапный сход ледника Колка в Кармадонском ущелье, где и проходили съёмки. После трагедии пропавшими без вести числятся более ста человек, не были обнаружены и останки Бодрова. По официальной версии, со скалы на горе Джимара сорвалась глыба льда. Она упала на ледник Колка, тот сорвался с ложа и двинулся вниз по ущелью, захватывая за собой камни. Спасательные и поисковые работы длились несколько месяцев, группа добровольцев и родственников пропавших без вести оставалась на леднике аж до февраля 2004 года. У Сергея Бодрова остались двое детей и жена.

Михаил Виноградов, психиатр-криминалист: Люди просто так не пропадают

Существует ли статистика того, как часто пропадают люди без вести?

Статистики такой нет, не ведётся, но люди пропадают по разным причинам. Такими причинами могут быть убийство, похищение, или когда человек, например, теряет память, или у него случается инсульт или инфаркт, а документов у него при себе нет.

Если человек захочет, он может пропасть без вести?

Да, конечно. Это в основном касается криминальных личностей, которые скрываются от следствия или правосудия. А также, например, беглых мужей или жён, которые скрываются в неизвестном направлении с любовником или любовницей.

Сегодня идёт речь об обязательной общей дактилоскопии, что, на мой взгляд, правильно. Такая система давно действует среди сотрудников спецподразделений: они оставляют свои «пальчики» в картотеке, после чего, в случае пропажи или убийства, удаётся выйти на след человека или идентифицировать личность.

В каких случаях людей всё-таки удаётся найти?

Найти удаётся в около 70% случаев, а определить убит, не убит, похищен, не похищен – где-то в 90%. Около 10% случаев остаются неразгаданными.

Правда, что люди могут пропадать в каких-то определённых местах?

Да, в некоторых местах такое случается. Например, под Москвой есть дорога в аэропорт через деревню Лыткарино, там регулярно пропадают люди, куда и как, непонятно. Пропадают, и никаких следов. Почему – пока такие явления объяснить невозможно.

А что касается, известных людей, почему они пропадают?

Известные люди пропадают по разным причинам. Опять же это может быть связано с потерей сознания, памяти, катастрофой. Звёзды скрываться от всеобщего внимания не хотят. Просто так они не пропадают, по своей воле. На моей памяти такого ещё не было.

Факты

Несмотря на то что официальной точной статистики по пропавшим без вести не ведётся, Metro удалось узнать некоторые данные:

• В Москве за 2015 год без вести пропали 5,61 тыс. человек (по данным ГУ МВД по Москве).

• В России за 2015 год установлено 92,6 тыс. случаев пропажи людей (по данным МВД РФ).

• Северный Кавказ – регион, в котором по России чаще всего пропадают люди, заявили в Совете Европы.

• 4,5 млн человек пропали во всём мире за последние 20 лет, по данным Scoop Media.

• Каждые 40 секунд в США пропадает один ребёнок (по данным AMBER Alert – системы оповещения о похищении детей, названной в честь 9-летней Эмбер Хагерман, похищенной и убитой в Техасе в 1996 году).

• По Европе наибольшее число пропаж регистрируют в Испании, на Кипре, в странах бывшей Югославии, в Ирландии, России, на Украине и в Турции (согласно докладу Совета Европы от 2016 года).