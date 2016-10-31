“Маша и Медведь” - любимый мультфильм у детей и, возможно, еще более любимый у взрослых - оказался самым вредным по мнению психологов. Специалисты считают, что главная героиня ведет себя слишком плохо. Но при этом - совершенно безнаказанно. Об этом пишет Planet today. Дети перенимают поведение главной героини, не понимая, что именно в их действиях не так, - ведь Машу никто не наказывает. По данным Associated Press, "Маша и Медведь" популярна не только в России, но и в Италии, Великобритании,...