В Москве на 102-м году жизни скончался Владимир Зельдин, актёр будет похоронен на Новодевичьем кладбище 3 октября.

Более полувека Зельдин отдал на служение театру Российской армии, создав целую галерею неповторимых образов. Зельдин снимался и в кино, его последним фильмом стала комедия "Убежать, догнать, влюбиться". 

Зельдин родился 10 февраля 1915 года. Metro вспоминает, что происходило в мире, когда актёр появился на свет.

Политика

  • Продолжалась Первая Мировая война. Всего через четыре дня после рождения Зельдина прошла первая Конференция социалистов стран Антанты, в которой приняли участи социал-демократы Великобритании, Франции, Бельгии и России.
  • В марте после продолжительной осады русские взяли важные стратегический рубеж – крепость Перемышль. В плен сдались более 100 тысяч австрийцев.
  • 22 апреля немцы впервые в мире применили химическое оружие, выпустив ядовитый газ хлор на позиции британцев под Ипром.
  • 24 апреля считается началом геноцида армян в Османской империи 
  • Царь Николай II принял командование русской армией на себя
  • Будущий глава белого движения генерал Деникин награждён орденом Святого Георгия третьей степени

Культура

  • В 1915-м году была создана одна из самых обсуждаемых и самых известных картин в русском искусстве – "Чёрный квадрат" Казимира Малевича.
  • Впервые на сцене был поставлен известный одноактный балет "Эрос", поставленный режиссером Михаилом Фокиным на музыку композитора Петра Чайковского
  • Свет увидела поэма Владимра Маяковского "Облако в штанах"
  • Произошла первая сцена раздевания в кино: австралийская актриса Аннетт Келлерман обнажилась в фильме "Дочь богов".
  • Вышел в свет роман Уильяма Сомерсета Моэма 'Бремя страстей человеческих'.
  • Расцвет классической музыки: Клод Дебюсси пишет две пьесы для трёх фортепиано "День и ночь", выходит знаменитая "Альпийская симфония" Рихарда Штрауса.
  • Молодой Есенин в Петрограде встречается с Блоком, читает ему свои стихи. После этой встречи Блок записывает: "Крестьянин Рязанской губ., 19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. Язык. Приходил ко мне 9 марта 1915 года"

Спорт

  • В Шанхае прошли вторые Дальневосточные игры, соревнования проводились в восьми видах спорта
  • Прошёл уже 27-й чемпионат России по конькобежному спорту, победу одержал Яков Мельников

Общество

  • Компания Ford производит миллионный автомобиль
  • В Нью-Йорке состоялась премьера самого великого немого фильма всех времен и народов "Рождение нации" с Лилиан Гиш в главной роли.
  • 13 марта скончался С. Ю. Витте, русский государственный деятель, граф, почётный член Петербургской академии наук.
  • Александр Белл впервые демонстрирует возможности изобретенного им телефона, связав Нью-Йорк с Сан-Франциско.
  • Жорж Клод из Парижа патентует неоновую рекламную вывеску.
  • В США палата представителей отклоняет законопроект о предоставлении женщинам равного права голоса.