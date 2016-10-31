В Москве на 102-м году жизни скончался Владимир Зельдин, актёр будет похоронен на Новодевичьем кладбище 3 октября.
Более полувека Зельдин отдал на служение театру Российской армии, создав целую галерею неповторимых образов. Зельдин снимался и в кино, его последним фильмом стала комедия "Убежать, догнать, влюбиться".
Зельдин родился 10 февраля 1915 года. Metro вспоминает, что происходило в мире, когда актёр появился на свет.
Политика
- Продолжалась Первая Мировая война. Всего через четыре дня после рождения Зельдина прошла первая Конференция социалистов стран Антанты, в которой приняли участи социал-демократы Великобритании, Франции, Бельгии и России.
- В марте после продолжительной осады русские взяли важные стратегический рубеж – крепость Перемышль. В плен сдались более 100 тысяч австрийцев.
- 22 апреля немцы впервые в мире применили химическое оружие, выпустив ядовитый газ хлор на позиции британцев под Ипром.
- 24 апреля считается началом геноцида армян в Османской империи
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Культура
- В 1915-м году была создана одна из самых обсуждаемых и самых известных картин в русском искусстве – "Чёрный квадрат" Казимира Малевича.
- Впервые на сцене был поставлен известный одноактный балет "Эрос", поставленный режиссером Михаилом Фокиным на музыку композитора Петра Чайковского
- Свет увидела поэма Владимра Маяковского "Облако в штанах"
- Произошла первая сцена раздевания в кино: австралийская актриса Аннетт Келлерман обнажилась в фильме "Дочь богов".
- Вышел в свет роман Уильяма Сомерсета Моэма 'Бремя страстей человеческих'.
- Расцвет классической музыки: Клод Дебюсси пишет две пьесы для трёх фортепиано "День и ночь", выходит знаменитая "Альпийская симфония" Рихарда Штрауса.
- Молодой Есенин в Петрограде встречается с Блоком, читает ему свои стихи. После этой встречи Блок записывает: "Крестьянин Рязанской губ., 19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. Язык. Приходил ко мне 9 марта 1915 года"
Спорт
- В Шанхае прошли вторые Дальневосточные игры, соревнования проводились в восьми видах спорта
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Общество
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- В Нью-Йорке состоялась премьера самого великого немого фильма всех времен и народов "Рождение нации" с Лилиан Гиш в главной роли.
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- Александр Белл впервые демонстрирует возможности изобретенного им телефона, связав Нью-Йорк с Сан-Франциско.
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