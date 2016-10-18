реклама
Обновлено : Сегодня 09:28
- Опубликовано : Сегодня 09:15

Metro узнало, в чём политики видят счастье

  • Алексей Ширинкин

Они его ищут в семье и работе

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что для неё «счастье – это любовь, счастье – это близкие». Metro решило собрать цитаты других российских чиновников и политиков, в которых они рассказывают, что для них значит быть счастливыми

 

Президент России  Владимир Путин

«Конечно, очень важно получать удовольствие от жизни. Вот такие люди, как вы (обращается к награждённым госнаградами. – Прим. ред. ), они занимаются любимым делом и добиваются выдающихся результатов. И вот это и есть счастье. Это и даёт возможность получать удовольствие от жизни».

Источник: kremlin.ru

Президент СССР  Михаил Горбачёв

«У меня две чудные внучки! Умницы и красавицы – они моё главное счастье сегодня. Очень хочу, чтобы для них и для всех вообще Россия стала удобным местом для проживания: спокойным, человечным, политически и экономически стабильным». 

Источник: «Известия»

Министр иностранных дел  Сергей Лавров

«Счастье – это вся жизнь, это когда получается работа, когда, в моём случае, сплавляешься с друзьями на плотах... Обычно человек, который ещё полон энергии, не может назвать себя полностью счастливым, потому что всегда хочется что-то ещё сделать, увидеть. Он всегда должен сохранять чувство неудовлетворённости».

Источник: «Международник»

Депутат Госдумы  Сергей Миронов

«Наибольшую радость составляют не столько мгновения самого счастья, а надежда на него, его ожидание. Причём это всегда связано с личными моментами в жизни. А если говорить о счастье в политике... Мне кажется, в политике можно испытывать радость, удовлетворение от достигнутого, гордость за свою страну, но счастье... не знаю».

Источник: «Собеседник»

Депутат Госдумы  Виталий Милонов

«Пускай я никогда не жил в богатой семье, никогда. И это не является счастьем – наличие денег. А вот то, что моя старшая дочь относится с любовью к своим братьям – маленькому и старшему, и среднему брату – вот это имеет ценность, это для меня счастье».

Источник: «Эхо Москвы»

Глава правления  РАО «ЕЭС России» (1998–2008) Анатолий Чубайс

«Когда будет завершена работа над реформой электроэнергетики, я буду считать себя совершенно счастливым человеком».

Источник: РБК

Еще на тему Главные новости

В Британии и США опасаются начала войны

В Британии и США опасаются начала войны

Западные СМИ пишут о том, что скоро может начаться либо Третья мировая, либо новая Холодная война
 
Заказчик убийства Моторолы установлен: фото с места преступления [6 Фото]В Московском зоопарке открылась выставка гигантских роботов-насекомых [6 Фото]Танцы на шесте предложили сделать олимпийским видом спорта [6 Фото]

Самое популярное

Очевидцы: Молодой мужчина прыгнул в Неву с моста Александра Невского 4Фото

Очевидцы: Молодой мужчина прыгнул в Неву с моста Александра Невского

 
Фото Анны Семенович с маленькой грудью взорвало Интернет18Фото

Фото Анны Семенович с маленькой грудью взорвало Интернет

Бизнесмен и супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров запустил свой проект, который назвал Zvezdaagram. В этом аккаунте Instagram он выкладывает новости из мира шоу-бизнеса. Там уже "засветились" Настасья Самбурская, Андрей Малахов, Ким Кардашьян, Ольга Бузова... Все те, кто на слуху последние пару лет. И недавно в Zvezdaagram появилось фото юной Анны Семенович. - В юности и сейчас, - подписано фото с популярной телеведущей. Подписчиков аккаунта поразило различие: в юности Анна Семенович была...
 
Телезвезда Светлана Устиненко умерла после продолжительной болезни13Фото

Телезвезда Светлана Устиненко умерла после продолжительной болезни

О её смерти сообщила её дочь Алиана Гобозова
 
Наша кошка Анфиса истинная леди! Обожает розы (с удовольствием их ест), не прочь угоститься сладкой конфетой и поиграть со своим другом - попугаем Кешей. По манерам видно - настоящая аристократка (на руки сама не идет), но мы и так ее очень любим!27Фото

Коты Петербурга показали, на что способны: забавные фото присылают на конкурс Metro

Metro-Петербург объявило новый конкурс про котов "Мой кот может так!". В редакцию приходят десятки писем с фотографиями котиков самых разных мастей и с описанием их самых разных талантов.  Петербуржцы доказывают своими рассказами и фото, что коты – очень необычные создания, которые порой способны на что-то совсем нереальное. "Один из наших трёх котов - Шамхазай Семъяйзович Вольт, для друзей и родных - Шамзик, - пишет Лариса Латий, - Шамзику 1,5 года. Прошлой осенью малыш пережил удар током и,...
 
У ополченца Моторолы недавно родился сын7Фото

У ополченца Моторолы недавно родился сын

Заказчик убийства Моторолы установлен: фото с места преступления
 
В Китае на свет появился поросенок-мутант с тремя глазами и двумя пятачками7Фото

В Китае на свет появился поросенок-мутант с тремя глазами и двумя пятачками
 
После закрытия метро на оранжевой ветке произошло задымление.2Фото

Короткое замыкание на "оранжевой" ветке метро Москвы работе поездов не навредило

На "оранжевой" ветке столичного метрополитена произошло короткое замыкание кабеля.  “Это случилось накануне уже после завершения рабочего дня между станциями "Калужская" и Беляево", – уточнили Metro в пресс-службе столичной подземки. – Сегодня с 5:30 работа метрополитена осуществляется штатно, а движение поездов по графику”. Ранее стало известно, что после закрытия станций "Калужская" и Беляево" рабочие услышали хлопок на путях и увидели дым. Они сразу же сообщили об этом в МЧС. Пожарные быстро...
 
В Петербурге Яндекс-такси врезалось в "Газель" и загорелось10Фото

В Петербурге Яндекс-такси врезалось в "Газель" и загорелось

Крупное ДТП случилось в Петербурге с участием "Яндекс.такси". Как сообщают очевидцы, автомобиль загорелся. "На пересечении Заслонова и Боровой "Яндекс-такси" врезалось в "Газель" и загорелось", - сообщили с места события свидетели ДТП. По уточненным данным, загорелся газовый баллон "Газели" и огонь перекинулся на обе машины. На место тут же прибыли пожарные, огонь локализован. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Очевидцы сообщают, что такси врезалось в стоящий у...
 
Тайфун "Сарика" в Китае привёл к отмене около 250 авиарейсов18Фото

Тайфун "Сарика" в Китае привёл к отмене около 250 авиарейсов

Спасатели и военные готовятся к ликвидации последствий удара стихии
 
Флора Вартановна Тюрина. 3Фото

Главу управы Донского района Москвы уволили из-за афёры

Столичный градоначальник Сергей Собянин освободил от должности Флору Тюрину, которая была главой управы Донского района. Причина увольнения –  утрата доверия, сообщает сайт мэра Москвы. Но как стало известно раннее, именно Флора Вартановна Тюрина была задержана по подозрению в мошенничестве. Со слов полицейских, для обогащения дама придумала нехитрую схему: она  требовала от подчинённого 100 тысяч рублей. Пострадавшим оказался сотрудник одного из подведомственных государственных бюджетных...
 
Австрийские власти решили снести дом Адольфа Гитлера 6Фото

Австрийские власти решили снести дом Адольфа Гитлера

На его месте возведут новое здание
 
Проспект Стачек встал в пробке из-за ремонта на виадуке в Автово5Фото

Проспект Стачек встал в пробке из-за ремонта на виадуке в Автово
 
Ксения Собчак родила. К такому выводу пришли пользователи соцсетей, увидев на днях это фото. 19Фото

Ксения Собчак выложила в Сеть фото без животика

"Ксения Собчак родила", – радостно сообщают друг другу новость пользователи в Инстаграме. Дело в том, что на днях на страничке теледивы появилась её фотография без животика.  Ксения Собчак родила ребенка: Однако, радость поклонников была недолгой. Вскорости на своей странице Ксения Собчак выложила новое фото, подтверждающее присутствие симпатичного пузика. Напомним, светская львица сначала долго скрывала свое интересное положение. Это сильно подогрело интерес публики к её персоне. И даже когда...
 
Эксперты оценили таланты 3-летней девочки-полиглота Беллы Девяткиной

Эксперты оценили таланты 3-летней девочки-полиглота Беллы Девяткиной

Она стала настоящей звездой шоу "Удивительные люди"
 

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
 
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...
 

Последние новости

Гонщиков на "Гелендвагене" лишили машины и приговорили к труду11Фото

Гонщиков на "Гелендвагене" лишили машины и приговорили к труду

Сегодня 09:59 Суд вынес решение сыну вице-президента "Лукойла" Руслану Шамсуарову и его друзьям
 

Самое популярное

Телезвезда Светлана Устиненко умерла после продолжительной болезни13Фото
Гонщиков на "Гелендвагене" лишили машины и приговорили к труду11Фото

Галереи и видео

Очевидцы: Молодой мужчина прыгнул в Неву с моста Александра Невского 4Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама