Metro узнало, в чём политики видят счастье

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что для неё «счастье – это любовь, счастье – это близкие». Metro решило собрать цитаты других российских чиновников и политиков, в которых они рассказывают, что для них значит быть счастливыми

Президент России Владимир Путин «Конечно, очень важно получать удовольствие от жизни. Вот такие люди, как вы (обращается к награждённым госнаградами. – Прим. ред. ), они занимаются любимым делом и добиваются выдающихся результатов. И вот это и есть счастье. Это и даёт возможность получать удовольствие от жизни». Источник: kremlin.ru

Президент СССР Михаил Горбачёв «У меня две чудные внучки! Умницы и красавицы – они моё главное счастье сегодня. Очень хочу, чтобы для них и для всех вообще Россия стала удобным местом для проживания: спокойным, человечным, политически и экономически стабильным». Источник: «Известия»

Министр иностранных дел Сергей Лавров «Счастье – это вся жизнь, это когда получается работа, когда, в моём случае, сплавляешься с друзьями на плотах... Обычно человек, который ещё полон энергии, не может назвать себя полностью счастливым, потому что всегда хочется что-то ещё сделать, увидеть. Он всегда должен сохранять чувство неудовлетворённости». Источник: «Международник»

Депутат Госдумы Сергей Миронов «Наибольшую радость составляют не столько мгновения самого счастья, а надежда на него, его ожидание. Причём это всегда связано с личными моментами в жизни. А если говорить о счастье в политике... Мне кажется, в политике можно испытывать радость, удовлетворение от достигнутого, гордость за свою страну, но счастье... не знаю». Источник: «Собеседник»

Депутат Госдумы Виталий Милонов «Пускай я никогда не жил в богатой семье, никогда. И это не является счастьем – наличие денег. А вот то, что моя старшая дочь относится с любовью к своим братьям – маленькому и старшему, и среднему брату – вот это имеет ценность, это для меня счастье». Источник: «Эхо Москвы»