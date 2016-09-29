Metro узнало у специалистов все аргументы "за" и "против" запрета абортов

Патриарх Кирилл подписал обращение о запрете абортов. Его и, соответственно, инициативу организации «За жизнь» тут же поддержали верховный муфтий России Талгат Таджуддин и уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова. И пока одни бросились ставить свои подписи под петицией вслед за патриархом, другие говорят о нарушении прав женщины. А медики предупреждают о плачевных последствиях и росте криминальных абортов. Корреспонденты Metro выслушали обе стороны

За запрет абортов

Депутат Госдумы Виталий Милонов

Нежелательная беременность не должна заканчиваться абортом. Не хотите ребёнка – рожайте и отдавайте нам (государству, обществу, церкви), мы его воспитаем и вырастим. Но убивать его никто не имеет права. И мало того, любой врач, который совершает аборт по таким показаниям, нарушает клятву Гиппократа.

Одно дело – он спасает жизни матери, когда есть выбор между двумя жизнями. А когда это аборт по своему желанию и она приезжает на своей машине пятнадцатый раз аборт делать, то тут отношение как детоубийце. Что касается пособий, то главное, что она не стала убийцей. Это важнее, чем деньги подсчитывать. Могу сказать, что после войны люди рожали, а там не то что трёх тысяч, вообще ничего не платили.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая

Появление ребёнка – это уже радость. И, наверное, это неправильные мысли, когда кто-то высказывается о том, для каждой женщины подходит запрет абортов или нет.

В крайних случаях, когда женщина ждёт ребёнка после изнасилования, нужна работа психолога и так далее. Я лично всегда против отказа от ребёнка, но есть случаи, когда всё равно дети ни в чём не виноваты.

Я понимаю, что финансово в какие-то моменты тяжело и мужа в семье нет, но это не повод убивать ребёнка.

Акушер-гинеколог на пенсии Роман Гетманов

Если женщина считает, что это её ребёнок и она может творить с ним что угодно – это огромное заблуждение. Как только она его родит и убьёт, сразу же попадёт под суд. А нерождённый ребёнок отличается от рождённого только двумя показаниями – весом и ростом.

Вот у нашей соседки Польши аборты запрещены. То, что полячки ездят в соседние страны делать аборты, – это уже их проблемы.

Да, мы проходили криминальные аборты при их запрете Сталиным. Но вы поймите, что прошло семьдесят лет и ситуация во многом изменилась. И современная женщина не пойдёт себя калечить. Будут пользоваться противозачаточными средствами.

Протоиерей, председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов

Существует заповедь «не убий». И патриарх ничего другого подписать не мог. И он тысячу раз об этом говорил.

Сейчас официальная позиция Церкви заключается в том, чтобы хотя бы как первый этап убрать аборты из обязательной системы медицинского страхования. Чтобы те верующие люди, которые у нас в стране есть – мусульмане, буддисты, евреи и христиане, не оплачивали чужое детоубийство. Чтобы государство от этого устранилось. А в дальнейшем мы будем стараться, чтобы в Конституции было прописано, что человеком является ребёнок с момента зачатия.