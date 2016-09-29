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Обновлено : Сегодня 08:55
- Опубликовано : Сегодня 08:40

Metro узнало у специалистов все аргументы "за" и "против" запрета абортов

  • Данила Белов

Резонансная тема вызвала раздор в российском обществе

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Патриарх Кирилл подписал обращение о запрете абортов. Его и, соответственно, инициативу организации «За жизнь» тут же поддержали верховный муфтий России Талгат Таджуддин и уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова. И пока одни бросились ставить свои подписи под петицией вслед за патриархом, другие говорят о нарушении прав женщины. А медики предупреждают о плачевных последствиях и росте криминальных абортов.
Корреспонденты Metro выслушали обе стороны

 

                                                             За запрет абортов

 

Депутат Госдумы  Виталий Милонов 

Нежелательная беременность не должна заканчиваться абортом. Не хотите ребёнка – рожайте и отдавайте нам (государству, обществу, церкви), мы его воспитаем и вырастим. Но убивать его никто не имеет права. И мало того, любой врач, который совершает аборт по таким показаниям, нарушает клятву Гиппократа.

Одно дело – он спасает жизни матери, когда есть выбор между двумя жизнями. А когда это аборт по своему желанию и она приезжает на своей машине пятнадцатый раз аборт делать, то тут отношение как детоубийце. Что касается пособий, то главное, что она не стала убийцей. Это важнее, чем деньги подсчитывать. Могу сказать, что после войны люди рожали, а там не то что трёх тысяч, вообще ничего не платили.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства  Диана Гурцкая 

Появление ребёнка – это уже радость. И, наверное, это неправильные мысли, когда кто-то высказывается о том, для каждой женщины подходит запрет абортов или нет.  

В крайних случаях, когда женщина ждёт ребёнка после изнасилования, нужна работа психолога и так далее. Я лично всегда против отказа от ребёнка, но есть случаи, когда всё равно дети ни в чём не виноваты.

Я понимаю, что финансово в какие-то моменты тяжело и мужа в семье нет, но это не повод убивать ребёнка. 

Акушер-гинеколог на пенсии  Роман Гетманов 

Если женщина считает, что это её ребёнок и она может творить с ним что угодно – это огромное заблуждение. Как только она его родит и убьёт, сразу же попадёт под суд. А нерождённый ребёнок отличается от рождённого только двумя показаниями – весом и ростом.

Вот у нашей соседки Польши аборты запрещены. То, что полячки ездят в соседние страны делать аборты, – это уже их проблемы. 

Да, мы проходили криминальные аборты при их запрете Сталиным. Но вы поймите, что прошло семьдесят лет и ситуация во многом изменилась. И современная женщина не пойдёт себя калечить. Будут пользоваться противозачаточными средствами.

Протоиерей, председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов

Существует заповедь «не убий». И патриарх ничего другого подписать не мог. И он тысячу раз об этом говорил. 

Сейчас официальная позиция Церкви заключается в том, чтобы хотя бы как первый этап убрать аборты из обязательной системы медицинского страхования. Чтобы те верующие люди, которые у нас в стране есть – мусульмане, буддисты, евреи и христиане, не оплачивали чужое детоубийство. Чтобы государство от этого устранилось. А в дальнейшем мы будем стараться, чтобы в Конституции было прописано, что человеком является ребёнок с момента зачатия.

                                                         Против запрета на аборты

 

Врач-акушер  Любовь Ерофеева

В небольшой Польше запрещены аборты, но она окружена демократическими странами. Польки ездят прерывать беременность к соседям в Белоруссию, Германию или Нидерланды. А россиянки куда поедут? Будут делать криминальные аборты. Вырастет коррупция среди медиков, потому что некоторые из них не смогут устоять перед деньгами или рыдающей женщиной. 

При запрете абортов женщины будут убивать новорождённых детей и подкидывать их. За последние пять лет ситуация не была такой, и то нам регулярно сообщали, что кто-то выкинул в окошко ребёнка, кто-то в унитаз и так далее. Для женщины нежелательная беременность – это крах. И она может пойти на что угодно, она себя может убить.

Адвокат  Мари Давтян

Это незаконно. Наша страна подписала Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, где есть чёткое положение о том, что государство должно предоставлять женщине самостоятельно решать вопрос материнства. Её контролирует Комитет по ликвидации дискриминации, и он многократно высказывался, что полный запрет абортов невозможен, потому что это будет сродни с жестоким обращением с женщиной и вмешательством в личную жизнь.

Вопрос о том, что женщине делать с собственным телом, и причины, по которым идут на такую операцию, относятся сугубо к сфере личной жизни человека. И государство не должно в неё вмешиваться, не имеет на это никакого права.

Акушер-гинеколог ПМГМУ им. Сеченова Елена Аппба 

Около полувека назад учёные начали искать возможные пути преодоления бесплодия у супружеских пар. Именно тогда и были произведены первые попытки оплодотворения яйцеклеток вне организма, которые и положили начало развитию целого направления в акушерстве и гинекологии – экстракорпорального оплодотворения.

Длительный путь, проделанный медицинским сообществом, будет нивелирован в случае принятия данного обращения. Полный отказ от выполнения абортов, даже по медицинским показаниями, приведёт к рождению нежизнеспособных детей или детей с генетическими мутациями, за этим последует рост числа отказов от таких детей.

Профессор, д. м. н., врач высшей категории Камиль Бахтияров 

Если выйдет закон о запрете абортов, понятное дело, что его придётся соблюдать. Но всегда найдутся люди, которые будут его обходить, – как среди врачей, так и среди пациентов. Работая в скоропомощной больнице, я видел, сколько привозят пациенток с осложнениями после абортов, сделанных или в домашних условиях, или в сомнительных медицинских учреждениях. А среди самых грозных последствий после неправильно выполненных процедур, в первую очередь, гнойно-септические осложнения и кровотечения. То есть это те состояния, которые могут привести к гибели пациента. И про репродуктивную функцию женщине, скорее всего, придётся забыть

Цифры

Пособия в 2016 году

581 рубль единовременно получает женщина при постановке на учёт. Эта выплата разовая.

100% средней заработной платы получит женщина во время декретного отпуска.

581 рубль положен в декретном отпуске для неработающей женщины.

15512 рублей единовременно получает женщина при рождении ребёнка

21554 рубля – максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающей женщины.

2908 рублей – ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающей женщины.

                                                                Факты об абортах

В наиболее либеральной группе стран законодатель исходит из признания права женщины самостоятельно решать вопрос о беременности. Уголовная политика направлена здесь на охрану здоровья женщины, то есть наказуемы только внебольничные и поздние аборты. 

•    Вместе с тем, полный запрет абортов есть в Никарагуа, Сальвадоре, Чили, на Мальте, Филиппинах и в Ватикане.

Вместе с сообщениями о запрете абортов церковь передаёт, что для профилактики абортов они направят 38 миллионов рублей на создание новых центров гуманитарной помощи, которые призваны поддержать женщин, находящихся на грани прерывания беременности.

•    Для распределения. собранных средств Синодальный отдел по благотворительности объявил открытый конкурс, на который поступила 61 заявка из различных епархий на территории России. Заявки направлялись как из крупных городов, таких как Хабаровск, Екатеринбург, Волгоград, Омск, так и из небольших – например, из Северобайкальска, Бийска, Саянска, Орска, Гатчины, Переславля-Залесского.

•    За последние 5 лет. в России при участии Церкви было открыто 45 новых приютов для женщин в кризисной ситуации – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

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