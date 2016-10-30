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Обновлено : Сегодня 20:56
- Опубликовано : Сегодня 20:45

Metro узнало у героев клипа "Жить", какие трудности им удалось преодолеть

  • Виктория Мельникова

Песня со смыслом. Композитор и продюсер Игорь Матвиенко запустил новый проект "Жить"

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Игорь Матвиенко написал песню «Жить» и снял клип. В проекте приняли участие 27 артистов российской эстрады, оперной сцены и русского рока от Григория Лепса до Гарика Сукачёва. Песня рассказывает, как в мире, полном жестокости, не потерять способность любить, радоваться жизни и дарить счастье другим. 

Для Игоря Матвиенко это не просто очередная песня, продюсер решил запустить большой социальный проект. Был создан сайт ЖИТЬ.РФ, на котором каждый человек может рассказать о своём опыте преодоления трудностей и о том, как ему удалось пережить трагедию и найти в себе силы жить дальше. 

– Год назад над Синаем был взорван самолёт с российскими туристами, возвращавшимися из Египта. Показывали кадры семей, друзей, которые должны были встретить их в аэропорту, но так и не дождались их возвращения. Эта страшная трагедия заставила меня задуматься о том, каково это – потерять близких, каково это – пережить такое горе, – рассказал Матвиенко Metro. – Но проблема не только в том, что таких трагедий в последнее время стало слишком много, а в том, что все они стали восприниматься обыденностью. Вокруг нас столько негатива, столько проблем, что, кажется, уныние охватило практически всех вокруг. Я думаю, что творчество в каком-то смысле может не только развлекать, но и помогать человеку. За свою карьеру я написал массу песен, но «Жить» – первая, в которой я попытался ответить на вопрос, что значит жить и как научиться жить дальше, если очень тяжело.

Многие знаменитости поддержали проект, кто-то из них и сам пережил несчастье, но нашёл в себе силы жить дальше. Например, певица Юля Самойлова, которая родилась здоровой, но затем заболела ДЦП после неудачной прививки от полиомиелита. Беда не сломила Юлию, она стала примером для многих. В 2014 году именно ей доверили  открывать зимние Паралимпийские игры в Сочи. 

Звёзды о своих печалях

В клипе соединили артистов, которые в студии поют песню, с реальной хроникой трагических событий современного времени. Мы узнали у нескольких исполнителей, которые появились в клипе и которые просто поддержали проект, какие трудности они переживали.

 

Валерий Сюткин

Я переживал похожие эмоции, когда потерял папу. Было очень непросто. Пока живы родители, ты понимаешь, что между тобой и вечностью кто-то стоит. А вот когда кого-то теряешь, ты остаёшься с вечностью один на один. Это было очень тяжело. Но нужно идти дальше, двигаться вперёд. Эта песня и этот проект как раз об этом.

Владимир Кристовский (Uma2rmaH)

«Проект «Жить» – он, наверное, про всех про нас. Я, например, был водителем в Нижнем Новгороде, и когда я говорил, что хочу быть артистом и петь на большой сцене, то все думали, что я сумасшедший и крутили пальцем у виска. Я, видимо, и правда был немного сумасшедшим, но я не сдался. И вот я здесь. Моя история – она про то, что нужно продолжать верить, и всё получится».

Тимати

«Важно понимать, что ты не один со своими трудностями, что кто-то проходил через то же самое и добился успеха. Я в песне читаю кусок как раз об этом. Когда что-то, что ты делаешь, не особо признаётся другими, подвергается критике, когда в тебя не верят, кого-то это полностью ломает, а кого-то мотивирует стать лучше и сильнее и доказать обратное. В моём случае критика не сломала меня, а, наоборот, дала мотивацию доказать, что я могу».

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