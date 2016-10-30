Metro узнало у героев клипа "Жить", какие трудности им удалось преодолеть

Игорь Матвиенко написал песню «Жить» и снял клип. В проекте приняли участие 27 артистов российской эстрады, оперной сцены и русского рока от Григория Лепса до Гарика Сукачёва. Песня рассказывает, как в мире, полном жестокости, не потерять способность любить, радоваться жизни и дарить счастье другим.

Для Игоря Матвиенко это не просто очередная песня, продюсер решил запустить большой социальный проект. Был создан сайт ЖИТЬ.РФ, на котором каждый человек может рассказать о своём опыте преодоления трудностей и о том, как ему удалось пережить трагедию и найти в себе силы жить дальше.

– Год назад над Синаем был взорван самолёт с российскими туристами, возвращавшимися из Египта. Показывали кадры семей, друзей, которые должны были встретить их в аэропорту, но так и не дождались их возвращения. Эта страшная трагедия заставила меня задуматься о том, каково это – потерять близких, каково это – пережить такое горе, – рассказал Матвиенко Metro. – Но проблема не только в том, что таких трагедий в последнее время стало слишком много, а в том, что все они стали восприниматься обыденностью. Вокруг нас столько негатива, столько проблем, что, кажется, уныние охватило практически всех вокруг. Я думаю, что творчество в каком-то смысле может не только развлекать, но и помогать человеку. За свою карьеру я написал массу песен, но «Жить» – первая, в которой я попытался ответить на вопрос, что значит жить и как научиться жить дальше, если очень тяжело.

Многие знаменитости поддержали проект, кто-то из них и сам пережил несчастье, но нашёл в себе силы жить дальше. Например, певица Юля Самойлова, которая родилась здоровой, но затем заболела ДЦП после неудачной прививки от полиомиелита. Беда не сломила Юлию, она стала примером для многих. В 2014 году именно ей доверили открывать зимние Паралимпийские игры в Сочи.