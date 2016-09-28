Самый обсуждаемый сегодня смартфон, iPhone 7, появился в продаже несколько недель назад.

После долгих обсуждений всех новых функций, которыми наделили разработчики телефон, пользователи переключились на обсуждение его цены.

Согласно исследованию IHS, сборка iPhone 7 с объёмом памяти в 32 ГБ обходится в $224.80, в то время как его рыночная стоимость составляет $649. Почему же так получается?

Самой дорогой частью производства считается стоимость материала. Согласно Statista, the iPhone 7 - самый дорогой смартфон, когда либо изготавливаемый Apple. По с равнению с предыдущей моделью, его себестоимость увеличилась на $13. Разница с моделями 2014 и 2015 года составляла только $5.

Тем временем эксперты утверждают, что сборка одного iPhone обходится компании только в 5 долларов. Остальные сотни долларов - это затраты на продажу и маркетинг.

"Стоимость материалов для айфона равна затратам на материалы его основного конкурента, Samsung, - заявляет Эндрю Рассвейлер, глава IHS в интервью Business Insider. - Тем не менее, стоит учитывать, что материалы сегодня стоят дороже, чем раньше".

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