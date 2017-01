WWF уже предупредила что происходящие климатические изменения могут стать причиной исчезновения новых видов живых существ по всему миру. В прошлом октябре организация представила доклад, согласно которому число рыб, млекопитающих, птиц и рептилий сократилось на 58% за всего лишь 46 лет (с 1970 по 2016).

Таким образом, ежегодно численность представителей фауны уменьшается на 2 %.

На протяжении больше 50 лет Международный союз по охране природы (МСОП) заносил в свой реестр виды, подвергающиеся угрозе вымирания. На сегодняшний момент в статусе “критической опасности” находятся 5 тысяч.

Пчёлы

7 видов пчёл попали в список видов, находящихся под угрозой вымирания. Более того, в этом статусе оказались более четверти всей популяции пчёл в США. Сокращающееся число этих насекомых может привести к перебоям с питанием во всём мире, так как они отвечают за опыление 1/3 растений, употребляемых в пищу.

Жирафы

Популяция этих млекопитающих сократилась на 30% за последние 30 лет. Эти данные подтверждает и Международный союз по охране природы. “Пока всех беспокоит судьба слонов, жирафов становится все меньше. Более того, на Земле их осталось в 4 раза меньше, чем представителей отряда толстокожих”, -заявил Джулиан Фаннесси, представитель Международного союза по охране природы.

Гепарды

Всего за несколько дней до конца 2016 мир потрясла новость: по сообщениям исследования, опубликованного в научном журнале Proceedings of the National Academy of Scinces, в дикой природе осталось лишь 7,1 тыс гепардов. Благотворительная организация, занимающаяся сохранением кошачьих и их ареала Panthera обратилась к Международному союзу по охране природы с просьбой включить гепардов в список находящихся под угрозой животных.

Африканский серый попугай

В декабре прошлого года МСОП сообщил о том, что 11 % этих птиц уже находятся под угрозой. В докладе африканский серый попугай описывается как “очень умная” птица, способная имитировать человеческую речь. Из-за отлова и климатических изменений их изначальная популяция сократилась на 99 %.

Калифорнийская морская свинья (вакита)

Этот редкий вид морской свиньи находится в критической опасности. Согласно Гринпису, это млекопитающее может жить только в водах Калифорнийского залива.

Экспертное мнение

Родриго Калатан, директор отделения WWF Чили

"Сокращение биоразнообразия и сокращение численности видов происходит по 5 причинам. Это потеря среды обитания, вызванная опустыниванием, разрушением рек и строительством таких объектов как электростанции. Все это ведет к тому, что виды исчезают. Так происходит с жирафами. Чрезмерный вылов рыбы и браконьерство также вредит. Из-за этого сокращается популяция, например, калифорнийской морской свиньи. Ещё одним важным фактором является загрязнение почвы и вод. Это причина вымирания пчёл: массовое использование пестицидов спровоцировало сокращение их численности. Их исчезновение может вызвать катастрофические последствия. И говоря о причинах вымирания, нельзя, конечно, забывать о глобальном потеплении и климатических изменениях".

